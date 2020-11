Les ETF et ETP actifs affichent une collecte record

(NEWSManagers.com) - Les ETF et ETP actifs ont enregistré des souscriptions nettes de 8,24 milliards de dollars en septembre, selon les dernières statistiques d' ETFGI. Cela porte la collecte depuis le début de l' année au niveau record de 51,48 milliards de dollars. C' est plus que les 42 milliards de dollars levés sur l' ensemble de l' année 2019.

Les encours ont atteint un niveau record de 228,41 milliards de dollars.

La collecte des ETF et ETP actifs a été tirée par les produits obligataires qui ont drainé 5,25 milliards de dollars. Les produits actions ont attiré 1,73 milliard de dollars.

A fin septembre, le secteur des ETF et ETP actifs se composait de 956 produits de 181 fournisseurs cotés sur 25 bourses de 18 pays.