Les ETF dépassent les 8.000Md$ d'encours en février 2021

(NEWSManagers.com) - Les actifs investis dans les fonds et produits indiciels cotés (ETF et ETP) cotés au niveau mondial ont atteint un nouveau record d'encours de 8.300 milliards de dollars à la fin du mois de février, dont 8.055 milliards de dollars rien que pour les ETF, selon les derniers chiffres recensés par le cabinet de recherche ETFGI. La collecte nette s'est élevée à 139,46 milliards de dollars soit la collecte mensuelle la plus élevée jamais enregistrée, battant le précédent record de 131,99 milliards de dollars établi en novembre 2020.

La collecte nette depuis le début de l'année atteint un record de 222,54 milliards de dollars, dépassant les 98,31 milliards de dollars de 2020 et battant le record précédent de 130,95 dollars établi en février 2017.

ETFGI précise que 110,80 milliards de dollars d'entrées nettes sont allés aux produits d'actions en février.