Les ETF démarrent 2020 en fanfare

C'est ce qui s'appelle bien démarrer l'année! Les ETF et ETP cotés dans le monde ont enregistré des souscriptions nettes de 67,15 milliards de dollars en janvier, selon les dernières statistiques d' ETFGI, spécialiste du secteur. C' est un montant bien supérieur aux 17,23 milliards de dollars drainés en janvier 2019. Et il s' agit de la huitième plus forte collecte jamais enregistrée sur un mois, note le fournisseur de données.

Les ETF/ETP actions ont enregistré des entrées nettes 34,39 milliards de dollars, tandis que les ETF/ETP obligataires attiraient 21,13 milliards de dollars. Les ETF et ETP matières premières ont quant à eux collecté 4,14 milliards de dollars.

Les actifs mondiaux des ETF et ETP ont augmenté de 0,4 % à 6.370 milliards de dollars fin janvier, un nouveau record.