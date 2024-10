Les ETF de dividendes américains bénéficient de l'attention des investisseurs après la baisse massive des taux d'intérêt de la Fed

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) (Se répète sans changement de texte) par Suzanne McGee

Les fonds négociés en bourse américains (ETF) qui investissent dans des actions à dividendes ont bénéficié d'un afflux de capitaux depuis que la Réserve fédérale a entamé son cycle de réduction des taux le mois dernier, bien qu'une hausse des rendements du Trésor américain puisse ralentir le déluge de fonds des investisseurs.

Le groupe des 135 ETF de dividendes américains suivis par Morningstar a attiré 3,05 milliards de dollars en septembre, le même mois où la Fed a réduit les taux d'intérêt de 50 points de base, sa première réduction depuis 2020. Ce chiffre est à comparer à des entrées mensuelles moyennes de 424 millions de dollars au cours des huit premiers mois de 2024.

"Le pivot de la politique monétaire se traduit par des liquidités à la recherche de nouvelles maisons, et les actions à dividendes seront l'un des bénéficiaires", a déclaré Nick Kalivas, responsable de la stratégie des ETF de facteurs et d'actions chez Invesco IVZ.N . Il reste à voir si cette tendance se poursuivra: les rendements de référence du Trésor à 10 ans ont augmenté au cours des dernières semaines et ont atteint des sommets en deux mois vendredi, après que les chiffres de l'emploi aux États-Unis aient fait état d'une économie résiliente qui n'a probablement pas besoin que la Fed procède à d'autres réductions importantes cette année.

Cependant, Josh Strange, fondateur et président de Good Life Financial Advisors of NOVA, a déclaré que le regain d'intérêt pour les actions de dividendes est une réaction à la hausse des valorisations dans des secteurs tels que la technologie ainsi que sur des marchés plus larges, en plus des changements dans la politique monétaire. À 21,5 fois les bénéfices futurs estimés sur 12 mois, la valorisation du S&P 500 est proche de son plus haut niveau depuis trois ans et est bien supérieure à sa moyenne à long terme de 15,7, selon LSEG Datastream.

"Le S&P 500 s'est de plus en plus concentré sur un petit nombre de noms, et la dynamique s'est concentrée autour de l'IA, ce qui fait que ces actions semblent exubérantes", a déclaré M. Strange.

Les rendements offerts par les ETF de dividendes varient selon la stratégie, mais peuvent aller d'un peu moins de 2 % à 3,6 %. À titre de comparaison, le rendement des bons du Trésor à 10 ans est tombé à environ 3,6 % en septembre.

Les ETF de dividendes contiennent souvent des valeurs énergétiques et financières, notamment Chevron Corp. CVX.N , JP Morgan Chase JPM.N et Exxon Mobil XOM.N . Mais on y trouve aussi des sociétés pharmaceutiques comme Proctor & Gamble

PG.N , des services publics comme Verizon (VZ.N> ou Southern Co. SO.N et des détaillants comme Home Depot ND.N . "Si vous recherchez des dividendes élevés, vous faites un compromis: vous voulez aussi détenir des sociétés qui se développeront et seront capables d'augmenter ces dividendes", a déclaré Sean O'Hara, président de Pacer ETFs, en discutant des perspectives pour les ETF de dividendes et les produits connexes dans la dernière édition de Inside ETFs .

Pour réduire le risque de détenir des entreprises dont les fondamentaux se détériorent, Pacer construit des portefeuilles d'ETF basés sur les flux de trésorerie disponibles des entreprises, comme le Pacer US Cash Cows ETF COWZ.Z , d'une valeur de 24,8 milliards de dollars, lancé en 2016. Il a attiré 7,1 milliards de dollars de flux entrants au cours des 12 derniers mois.