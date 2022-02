Les ETF affichent une collecte de 76,4Md$ en janvier 2022

(NEWSManagers.com) - L'industrie mondiale des ETF et des ETP (fonds et produits indiciels cotés) a recueilli 76,4 milliards de dollars de flux nets en janvier 2022, selon ETFGI une société de recherche et de conseil spécialisée. Il s'agit du trente-deuxième mois de collecte positive pour ces véhicules.

En raison de la baisse des marchés en janvier, les encours ont toutefois reculé de 3,9 %, passant d'un record de 10.270 milliards de dollars fin décembre 2021 à 9.870 milliards fin janvier 2022 (dont 9.625 milliards uniquement pour les ETF).

Le segment en actions a raflé la mise avec 61,85 milliards de collecte en janvier. Celui des obligations a décollecté 4,1 milliards de dollars

Deux produits de Vanguard sont en tête de la collecte avec environ 4 milliards engrangés par chacun d'eux (le Vanguard S&P 500 ETF et le Vanguard Total Stock Market ETF)