"La collecte des ETF UCITS obligataires a été modeste au cours du mois de novembre compte tenu de l'attrait significatif pour les actions", souligne Amundi AM. Les ETF Ucits obligataires n'ont attiré que 0,5 milliard.

Avec une collecte de 21,9 milliards d'euros, les ETF actions américaines ont été les principales gagnantes de cet appétit des investisseurs pour les actions. Les ETF exposés aux actions internationales ont été la seconde catégorie la plus recherchée, avec une collecte de 8 milliards d'euros. En revanche, les investisseurs ont retiré 2,3 milliards d'euros des ETF exposés aux marchés européens en raison de l'incertitude politique dans la région. Les stratégies Smart Beta, exposées aux marchés américains, affichent également une forte collecte (4,8 milliards d'euros).

Si le montant de la collecte totale des ETF Ucits a été équivalente à celle du mois précédent, les souscriptions en ETF Ucits actions se sont élevées à 28,6 milliards d'euros, soit près de 6 milliards d'euros de plus que le mois précédent.

Les ETF actions américaines plébiscités en novembre (Amundi AM)

