Les États-Unis vont solliciter l'avis du public sur les produits chinois pouvant bénéficier d'une réduction des droits de douane

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et du contexte, paragraphes 3 à 9) par David Shepardson et David Lawder

Le représentant américain au Commerce, Jamieson Greer, a déclaré mardi que le gouvernement solliciterait l'avis du public sur les produits chinois qui devraient bénéficier d'une réduction des droits de douane.

Washington et Pékin ont convenu de créer un "Conseil du commerce" conjoint chargé de déterminer dans un premier temps environ 30 milliards de dollars de produits non stratégiques sur lesquels les deux pays peuvent réduire ou supprimer les droits de douane.

M. Greer a indiqué qu'un avis public sera publié prochainement.

Interrogé lors d'un forum sur ce que les États-Unis avaient retiré du sommet entre le président Donald Trump et le président chinois Xi Jinping à Pékin, au-delà de la vente de 200 avions Boeing et de 17 milliards de dollars d'achats agricoles, M. Greer a déclaré: "Je peux maintenir les droits de douane sur la Chine, ce qui est plutôt génial."

Il a ajouté que les droits de douane américains sur les produits chinois seront probablement toujours plus élevés que ceux appliqués aux autres pays.

M. Greer a déclaré que les États-Unis avaient "accepté le fait qu’il n’y aura pas de réforme globale et gigantesque du fonctionnement du système politique chinois, y compris de tous ses aspects économiques, mais que nous pouvons mettre en place un commerce contrôlé".

Cet engagement d'achat ramènerait les importations chinoises de produits agricoles américains à des niveaux records, mais sa mise en œuvre exigerait probablement que Pékin lève les droits de douane imposés pendant la guerre commerciale.

M. Greer a déclaré qu’avant le sommet avec la Chine, certains avaient laissé entendre que M. Trump allait faire des concessions drastiques, ce qui, selon lui, ne s’est pas produit.

"Nous avons poursuivi notre plan de stabilité stratégique. Nous avons maintenu nos droits de douane. Nous avons continué à essayer d’adopter une approche de commerce contrôlé", a déclaré M. Greer. "Nous continuons à recevoir des terres rares."