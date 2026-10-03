Les États-Unis vont prêter 4,2 milliards de dollars à Vistra pour stimuler la production d'énergie nucléaire, selon une source

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Les États-Unis vont prêter environ 4,2 milliards de dollars à Vistra Corp VST.N afin de stimuler sa production d'énergie nucléaire, a déclaré samedi une source proche du dossier.

Le secrétaire américain à l'Énergie, Chris Wright, fera cette annonce lundi à la centrale nucléaire de Vistra située au bord du lac Érié, dans l'Ohio, a précisé cette source, qui s'est exprimée sous couvert d'anonymat.

Ce prêt servirait à augmenter la puissance de production, ou à “rehausser la puissance”, d’au moins trois des quatre centrales nucléaires de Vistra, ce qui peut être réalisé sans nécessiter de nouvelles autorisations de la Commission de réglementation nucléaire.

Le ministère de l’Énergie et Vistra n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Selon la Commission de réglementation nucléaire (NRC) des États-Unis, les opérateurs peuvent augmenter la puissance de leurs centrales nucléaires en les rechargant avec de l’uranium légèrement plus enrichi, ou en utilisant un pourcentage plus élevé de combustible neuf, ou encore en procédant à des modifications majeures de la centrale, telles que le remplacement des turbines principales. Depuis les années 1970, les opérateurs ont recours à ces augmentations de puissance pour produire davantage d’électricité à partir des réacteurs, indique le site web de la NRC. En 2022, l’agence avait approuvé plus de 170 augmentations de puissance, selon la NRC.

Vistra possède six réacteurs répartis sur quatre centrales aux États-Unis, qui produisent plus de 6,5 gigawatts d’électricité, soit suffisamment pour alimenter environ 3,25 millions de foyers.

La demande en électricité aux États-Unis augmente pour la première fois depuis des décennies, portée par la forte hausse de la demande liée à l’expansion des centres de données dédiés à l’IA , à l’électrification des transports et au minage de cryptomonnaies.

Le président Donald Trump s’est fixé pour objectif de quadrupler la capacité nucléaire des États-Unis d’ici 2050. Le ministère américain de l’Énergie dispose de centaines de milliards de dollars de financement par l’intermédiaire de son bureau des prêts, et Chris Wright a déclaré que la majeure partie de cette capacité de prêt serait consacrée aux centrales nucléaires.

La nouvelle concernant Vistra a été rapportée pour la première fois par Bloomberg.