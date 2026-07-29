Les États-Unis vont octroyer 300 millions de dollars à GlobalFoundries pour développer des liaisons plus rapides entre les puces d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

GlobalFoundries GFS.O a annoncé mercredi que le gouvernement américain allait octroyer 300 millions de dollars au fabricant de puces afin de soutenir la recherche et le développement dans le domaine de la photonique sur silicium, destinée à alimenter des centres de données d'intelligence artificielle plus efficaces.

Cette subvention s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le président Donald Trump pour orienter les fonds de recherche prévus par la loi CHIPS vers des technologies de semi-conducteurs stratégiques, alors que Washington cherche à renforcer sa position dans la course mondiale face à la Chine.

L'administration avait déjà engagé 150 millions de dollars pour des équipements de fabrication de semi-conducteurs et 2 milliards de dollars pour l'informatique quantique.

La photonique sur silicium utilise la lumière plutôt que des signaux électriques pour transférer des données entre les puces, ce qui permet d’obtenir une bande passante plus élevée et une consommation d’énergie réduite pour les systèmes d’IA. Le financement accordé par le ministère américain du Commerce vise également à faire progresser la technologie des optiques co-emballées (CPO), une technologie qui intègre la photonique sur silicium directement aux côtés des processeurs d’IA afin d’augmenter encore les vitesses de transfert de données et l’efficacité énergétique.

Une grande partie de la chaîne d’approvisionnement en photonique sur silicium et en conditionnement optique avancé est actuellement concentrée en dehors des États-Unis, avec des fabricants majeurs tels que le taïwanais TSMC 2330.TW et l’israélien Tower Semiconductor TSEM.TA .

GlobalFoundries a déclaré avoir pour objectif de porter les vitesses de transfert de données à 400 gigabits par seconde et d’atteindre une efficacité énergétique jusqu’à cinq fois supérieure à celle des implémentations de la génération actuelle.

“GlobalFoundries a consacré plus d’une décennie à développer la technologie, la présence géographique et l’écosystème nécessaires pour mener cette transition, et nous disposons des bases de fabrication éprouvées pour la déployer à grande échelle — aux États-Unis,” a déclaré Tim Breen, directeur général de GlobalFoundries.

Les travaux de recherche seront menés dans les installations de l’entreprise situées à Malta, dans l’État de New York, et à Burlington, dans le Vermont.