Les États-Unis vont mettre en place un groupe de coordination sur l'IA et la cybersécurité, annonce la Maison Blanche

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute un commentaire du directeur de la cybersécurité de la Maison Blanche, des détails sur le groupe, le contexte des entreprises et du secteur, paragraphes 2-3 et 5) par Courtney Rozen

Les États-Unis vont officiellement réunir des développeurs d’IA et des prestataires de services essentiels afin de partager des informations sur les vulnérabilités en matière de cybersécurité identifiées par des systèmes d’IA avancés et de coordonner les réponses, selon un communiqué de la Maison Blanche, donnant ainsi suite au décret présidentiel signé en juin par le président américain Donald Trump.

Des entreprises telles qu’Anthropic et OpenAI ont mis sur le marché de puissants systèmes d’IA capables d’identifier à grande échelle les vulnérabilités des logiciels et des infrastructures. Les responsables américains craignent que des acteurs malveillants ne s’en servent pour exploiter les failles des systèmes logiciels qui sous-tendent les services critiques — notamment ceux des institutions financières, des hôpitaux et des réseaux énergétiques — dont dépendent les Américains. L’administration Trump a mis en place un groupe de coordination entre les principaux développeurs d’IA et les fournisseurs de services essentiels afin qu’ils puissent partager des informations sur les vulnérabilités qu’ils ont découvertes dans leurs logiciels et éviter ainsi les doublons. Cet accord inclut des développeurs de modèles d’IA open source, a déclaré Sean Cairncross, directeur de la cybersécurité à la Maison Blanche. M. Cairncross n’a pas précisé quels développeurs étaient concernés. Aux États-Unis, Nvidia NVDA.O , Meta Platforms

META.O et la start-up Reflection proposent des solutions open source .

Dans un décret présidentiel publié en juin, Donald Trump avait chargé le ministère des Finances, le Bureau du directeur national de la cybersécurité, le ministère de la Défense et l’Agence nationale de sécurité (NSA) de mettre en place cette collaboration.

Il s’agit du dernier exemple en date du rôle plus actif joué par l’administration Trump dans le secteur de l’IA. Au début de son second mandat, Trump avait déclaré qu’il adopterait une approche de non-intervention vis-à-vis de cette technologie. Cette position a évolué ces derniers mois, son administration jouant désormais un rôle plus actif dans le suivi des capacités de l’IA et l’évaluation des risques qu’elles présentent pour la sécurité nationale.