Les États-Unis vont mettre aux enchères des droits de forage pétrolier et gazier dans la baie de Cook en Alaska

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mercredi, l'administration Trump proposera plus d'un million d'acres (404 686 hectares) dans la baie de Cook de l'Alaska aux foreurs de pétrole et de gaz, un test clé de l'appétit de l'industrie pour l'investissement dans la région.

Cette vente est la première des six ventes aux enchères de pétrole et de gaz offshore en Alaska prescrites jusqu'en 2032 par la loi One Big Beautiful Bill Act du président américain Donald Trump, qui a été promulguée l'année dernière.

Des représentants du Bureau américain de gestion de l'énergie océanique liront les offres via une retransmission en direct sur son site web à partir de 10 heures, heure de l'Alaska (1900 GMT).

Les baux sont valables pour 10 ans et incluent un taux de redevance de 12,5 % sur le carburant produit, selon les documents de vente.

Donald Trump a cherché à développer les ressources nationales en pétrole et en gaz, y compris en Alaska, où la production est en déclin depuis des décennies. Le forage dans l'Arctique et en Alaska est une entreprise à haut risque , qui nécessite des décennies de travail et des milliards de dollars d'investissement.

La dernière vente aux enchères fédérale de terres dans la baie de Cook, qui s'est tenue en 2022, n'a attiré qu'une seule offre.

Il existe huit concessions fédérales actives dans la baie de Cook, toutes détenues par la société Hilcorp, basée à Houston. Elles ne produisent actuellement ni pétrole ni gaz.