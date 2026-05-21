Les États-Unis vont investir 2 milliards de dollars dans IBM et d'autres entreprises spécialisées dans l'informatique quantique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le gouvernement américain prend des participations dans certaines entreprises spécialisées dans l'informatique quantique

* IBM va recevoir 1 milliard de dollars, GlobalFoundries 375 millions de dollars

* IBM lance une société spécialisée dans les puces quantiques baptisée Anderon

(Réécriture complète, ajout de détails tirés du communiqué du département du Commerce) par Harshita Mary Varghese et Aditya Soni

L'administration Trump a accepté de prendre des participations à hauteur de 2 milliards de dollars dans neuf entreprises spécialisées dans l'informatique quantique, dont une nouvelle entreprise d'IBM IBM.N , dans le cadre de sa stratégie plus large visant à renforcer la chaîne d'approvisionnement nationale et à contrer la Chine dans des secteurs cruciaux.

Cette initiative témoigne de l'importance croissante de l'informatique quantique, où les récentes avancées technologiques ont renforcé l'intérêt des investisseurs pour son potentiel à accélérer des processus allant de la découverte de médicaments à la modélisation financière en passant par la cryptographie.

Le département américain du Commerce a annoncé jeudi qu'IBM

IBM.O recevrait 1 milliard de dollars pour créer une nouvelle société dédiée à la fabrication de puces pour ordinateurs quantiques, tandis que le fabricant de puces sous contrat GlobalFoundries GFS.O obtiendrait 375 millions de dollars pour construire une usine nationale capable de produire des composants pour plusieurs types de machines quantiques.

D'autres entreprises, notamment D-Wave QBTS.N , Rigetti Computing RGTI.O et Infleqtion INFQ.N recevront environ 100 millions de dollars chacune, tandis que Diraq recevra jusqu'à 38 millions de dollars pour surmonter les principaux obstacles techniques qui ont freiné le développement d'ordinateurs quantiques plus puissants, a ajouté le département du Commerce.

Les actions des entreprises concernées par cet accord ont progressé entre 3% et 24% en début de séance.

Le financement proviendra des mesures incitatives prévues par la loi CHIPS and Science Act, signée par l'ancien président Joe Biden.

Cette initiative marque la dernière intervention de l'administration Trump dans le monde des affaires américain, alors qu'elle cherche à renforcer les industries stratégiques face à la concurrence croissante de la Chine.

L'année dernière, le gouvernement a converti certaines subventions au titre de la loi CHIPS ainsi que des incitations fédérales non versées en une participation de 10 % dans Intel, ce qui en a fait le principal actionnaire du fabricant de puces. Il a également pris une participation importante dans MP Materials MP.N , une société d'exploitation minière de terres rares.

"Ces investissements stratégiques dans la technologie quantique renforceront notre industrie nationale, créant des milliers d’emplois américains bien rémunérés tout en faisant progresser les capacités quantiques des États-Unis", a déclaré le secrétaire au Commerce Howard Lutnick.

UN CALENDRIER INCERTAIN POUR LES ORDINATEURS QUANTIQUES

Les ordinateurs quantiques sont conçus pour traiter l'information à une vitesse exponentiellement supérieure à celle des supercalculateurs traditionnels, bien que cette technologie se heurte encore à des obstacles techniques majeurs, notamment des taux d'erreur élevés qui limitent leurs performances pratiques.

Les estimations quant à la date à laquelle ces machines seront prêtes à être utilisées varient considérablement. Le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, a déclaré l'année dernière que des "ordinateurs quantiques très utiles" ne seraient probablement pas disponibles avant deux décennies.

Dans le cadre de l’accord conclu jeudi, IBM a annoncé le lancement d’une société baptisée Anderon à New Albany, dans l’État de New York, qui deviendrait la première usine américaine dédiée à la fabrication de puces quantiques. L’entreprise n’a pas divulgué la part détenue par le gouvernement dans cette nouvelle société.

IBMapportera une contribution de 1 milliard de dollars à Anderon. Elle cédera également à Anderon des droits de propriété intellectuelle, des actifs et du personnel, et attirera des investisseurs supplémentaires à mesure que la nouvelle société se développera.

GlobalFoundries a déclaré avoir lancé une nouvelle activité baptisée Quantum Technology Solutions, axée sur la production à grande échelle de matériel de calcul quantique, tandis que le gouvernement américain a accepté de prendre une participation d’environ 1 % dans la société.

Matthew Kinsella, directeur général d'Infleqtion, a déclaré à Reuters que ces investissements soulignaient le potentiel croissant de cette technologie.

"Le gouvernement a prouvé jusqu'à présent qu'il ne finançait pas les technologies qu'il jugeait spéculatives, et je pense que cet investissement confirme vraiment que l'informatique quantique arrive bien plus vite que quiconque ne le pense", a déclaré M. Kinsella.