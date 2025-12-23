Les États-Unis vont imposer des droits de douane sur les puces en provenance de Chine

Les États-Unis vont prendre des mesures à l'encontre de l'industrie chinoise des semi-conducteurs, en fixant de nouveaux droits de douane sur les puces en provenance de Chine à partir du 23 juin 2027, dont les droits sont actuellement de 0 %, a déclaré le représentant américain au commerce.