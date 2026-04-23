Les États-Unis vont assouplir les règles relatives à la marijuana, un changement majeur pour une industrie de 47 milliards de dollars

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* Le ministère de la Justice va accélérer l'audience sur le reclassement général de la marijuana

* Cette mesure devrait stimuler l'industrie du cannabis en allégeant les taxes et en facilitant l'accès au financement

* La classification antérieure assimilait la marijuana à des drogues comme l'héroïne

* La marijuana n'est pas encore totalement légale aux États-Unis

(Ajoute les actions du cannabis qui inversent leurs gains initiaux, la citation d'un sénateur républicain dans les paragraphes 10, 19 et 20) par Andrew Goudsward et Bhargav Acharya

Le ministère américain de la Justice a déclaré jeudi qu'il allait immédiatement assouplir les restrictions sur certains produits à base de marijuana et agir rapidement pour reclasser la drogue comme moins dangereuse, dans le cadre de l'un des changements les plus importants de la politique américaine en matière de drogues depuis des décennies.

Cette décision ne légalise pas la marijuana sur l'ensemble du territoire américain, mais elle est susceptible de remodeler cette industrie de 47 milliards de dollars, qui s'est heurtée à des obstacles persistants au niveau fédéral, même si tous les États américains, à l'exception de deux, l'ont légalisée sous une forme ou une autre pour un usage médical et que près de la moitié l'ont également légalisée pour un usage récréatif.

Les produits à base de marijuana médicale réglementés par les États passeraient désormais d'un groupe de drogues classées comme hautement addictives, telles que l'héroïne, à une catégorie moins restrictive de produits présentant un potentiel d'abus faible à modéré, notamment les analgésiques courants, la kétamine et la testostérone. Les produits à base de marijuana approuvés par la Food and Drug Administration des États-Unis seraient également transférés dans cette catégorie.

Le procureur général par intérim, Todd Blanche, a déclaré que le gouvernement américain accélérerait également un effort plus large visant à reclasser toutes les utilisations de la plante psychoactive comme étant moins dangereuses.

Ces mesures sont susceptibles de réduire les obstacles à la recherche, d'alléger les charges fiscales et de permettre aux entreprises d'obtenir plus facilement des financements.

"Cette mesure de reclassement permet de mener des recherches sur la sécurité et l'efficacité de cette substance, ce qui, en fin de compte, permettra aux patients de bénéficier de meilleurs soins et aux médecins de disposer d'informations plus fiables", a déclaré Blanche dans un communiqué. Cette décision fait suite à un décret pris en décembre par le président Donald Trump demandant au ministère de la Justice d'assouplir les restrictions relatives à la marijuana.

La mesure devrait stimuler l'industrie croissante du cannabis aux États-Unis, au profit d'entreprises telles que Canopy Growth WEED.TO , Tilray Brands, Trulieve Cannabis

TRUL.CD .

Outre la vente de marijuana médicale et de produits de consommation à base de cannabis, certaines de ces entreprises mènent également des recherches sur les utilisations pharmaceutiques du cannabis pour le traitement de la douleur, des symptômes du cancer, de l'anxiété et d'autres troubles. Les actions des entreprises de cannabis cotées en Bourse aux États-Unis ont bondi de 6 à 13% à la suite de la décision, mais ont ensuite perdu leurs gains, les investisseurs réagissant à la portée limitée des mesures immédiates prises par le gouvernement fédéral. "Aujourd'hui marque un moment charnière pour les États-Unis. Avec l'action du président Trump pour reclasser le cannabis, la politique fédérale s'aligne enfin sur la science, la médecine et, surtout, les besoins des patients", a déclaré Irwin Simon, directeur général de lasociété de marijuana Tilray Brands

TLRY.TO .

Le statut de la marijuana en tant que drogue de l'annexe I, c'est-à-dire qu'elle présente un fort potentiel d'abus et qu'elle n'a pas d'usage médical reconnu, a été largement critiqué comme étant anachronique, en particulier au moment où elle fait son chemin au niveau des États.

Selon le Congressional Research Service, 24 États et le district de Columbia ont légalisé le cannabis à des fins récréatives, 40 l'ont entièrement légalisé à des fins médicales et huit autres autorisent certaines utilisations médicales. Seuls deux États - l'Idaho et le Kansas - n'autorisent aucune utilisation légale.

Les ventes légales devraient atteindre 47 milliards de dollars en 2026, selon l'institut d'études de marché BDSA.

La marijuana est la drogue illicite la plus consommée aux États-Unis et dans le monde. Selon les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies, près d'un habitant des États-Unis sur cinq en consomme au cours d'une année. Des millions d'Américains ont été arrêtés pour possession de cette drogue, alors même que des entreprises de culture cotées en Bourse vendent des produits liés au cannabis. L'administration Biden avait entrepris une démarche similaire en 2024, mais elle n'a pas été finalisée lorsque Trump est revenu au pouvoir et la Drug Enforcement Administration a abandonné l'initiative.

Le ministère de la Justice a indiqué qu'il entamerait une procédure le 29 juin afin de recueillir des preuves et des avis d'experts sur la reclassification de la drogue.

Les sceptiques de la marijuana ont fait valoir que la légalisation entraînerait une augmentation de la consommation de drogues par les mineurs, une baisse de la productivité sur le lieu de travail et une augmentation des risques liés à la sécurité routière.

Des dizaines de républicains au Congrès se sont opposés en décembre lorsque le président Donald Trump a ordonné au ministère de la Justice d'assouplir la réglementation. Les réactions ont été plus discrètes jeudi, mais le sénateur Tom Cotton, un républicain de l'Arkansas, a déclaré que ces mesures permettraient aux Américains de consommer plus facilement ce qu'il décrit comme une drogue toujours dangereuse.

"La marijuana est aujourd'hui beaucoup plus puissante qu'il y a dix ou vingt ans, ce qui entraîne une augmentation des psychoses, des comportements antisociaux et des accidents de voiture mortels", a déclaré Cotton dans un message publié sur les réseaux sociaux. "Un changement dans la classification de la marijuana en tant que drogue est un pas dans la mauvaise direction."