Les États-Unis vont assouplir les règles relatives à la marijuana, un changement majeur pour un secteur d'activité de 47 milliards de dollars

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* Le ministère de la justice va accélérer l'audience sur le reclassement de la marijuana

* Cette mesure devrait stimuler l'industrie du cannabis en allégeant les taxes et en facilitant l'accès au financement

* La classification antérieure assimilait la marijuana à des drogues comme l'héroïne

* La marijuana n'est pas encore totalement légale aux États-Unis

(Ajout de détails sur la taille de l'industrie et les lois des États aux paragraphes 2, 3 et 12) par Andrew Goudsward et Bhargav Acharya

Le ministère américain de la justice a déclaré jeudi qu'il allait immédiatement assouplir les restrictions sur certains produits à base de marijuana et agir rapidement pour reclasser la drogue comme moins dangereuse, dans le cadre de l'un des changements les plus importants de la politique américaine en matière de drogues depuis des dizaines d'années.

Cette décision ne légalise pas la marijuana sur l'ensemble du territoire américain, mais elle est susceptible de remodeler cette industrie de 47 milliards de dollars, qui s'est heurtée à des obstacles persistants au niveau fédéral, même si tous les États américains, à l'exception de deux, l'ont légalisée sous une forme ou une autre pour un usage médical et que près de la moitié l'ont également légalisée pour un usage récréatif.

Les produits à base de marijuana médicale réglementés par les États passeraient désormais d'un groupe de drogues classées comme hautement addictives, telles que l'héroïne, à une catégorie moins restrictive de produits présentant un potentiel d'abus faible à modéré, notamment les analgésiques courants, la kétamine et la testostérone. Les produits à base de marijuana approuvés par la Food and Drug Administration des États-Unis seraient également transférés dans cette catégorie.

Le procureur général par intérim, Todd Blanche, a déclaré que le gouvernement américain accélérerait également un effort plus large visant à reclasser toutes les utilisations de la plante psychoactive comme étant moins dangereuses.

Ces mesures sont susceptibles de réduire les obstacles à la recherche, d'alléger les charges fiscales et de permettre aux entreprises d'obtenir plus facilement des financements.

"Cette mesure de reclassement permet de mener des recherches sur la sécurité et l'efficacité de cette substance, ce qui, en fin de compte, permettra aux patients de bénéficier de meilleurs soins et aux médecins de disposer d'informations plus fiables", a déclaré M. Blanche dans un communiqué. Cette décision fait suite à un décret pris en décembre par le président Donald Trump demandant au ministère de la justice d'assouplir les restrictions relatives à la marijuana. La mesure devrait stimuler l'industrie croissante du cannabis aux États-Unis, ce qui profitera à des entreprises comme Canopy Growth WEED.TO , Tilray Brands TLRY.TO , Trulieve Cannabis

TRUL.CD . Les actions cotées en Bourse aux États-Unis des sociétés de cannabis ont bondi de 6% à 13% à la suite de la décision.

"Aujourd'hui marque un moment charnière pour les États-Unis. Avec l'action du président Trump pour reclasser le cannabis, la politique fédérale s'aligne enfin sur la science, la médecine et, surtout, les besoins des patients", a déclaré Irwin Simon, le président-directeur général de Tilray, dans un communiqué.

Le statut de la marijuana en tant que drogue de l'annexe I, ce qui signifie qu'elle présente un fort potentiel d'abus et qu'elle n'a pas d'usage médical reconnu, a été largement critiqué comme étant anachronique, en particulier au moment où elle fait des percées au niveau des États.

Selon le Congressional Research Service, 24 États et le district de Columbia ont légalisé le cannabis à des fins récréatives, 40 l'ont entièrement légalisé à des fins médicales et huit autres autorisent certaines utilisations médicales. Seuls deux États - l'Idaho et le Kansas - n'autorisent aucune utilisation légale.

Les ventes légales devraient atteindre 47 milliards de dollars en 2026, selon le cabinet d'études de marché BDSA.

La marijuana est la drogue illicite la plus consommée aux États-Unis et dans le monde. Selon les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies, près d'un habitant des États-Unis sur cinq en consomme aucours d'une année. Des millions d'Américains ont été arrêtés pour possession de cette drogue, alors même que des entreprises de culture cotées en Bourse vendent des produits liés au cannabis. L'administration Biden avait entrepris une démarche similaire en 2024, mais elle n'a pas été finalisée lorsque M. Trump est revenu au pouvoir et la Drug Enforcement Administration a abandonné l'initiative.

Le ministère de la Justice a déclaré qu'il entamerait une procédure le 29 juin afin de recueillir des preuves et des avis d'experts sur la reclassification de la drogue.