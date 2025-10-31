 Aller au contenu principal
Les États-Unis vont annoncer que les installations chinoises de Nexperia vont reprendre leurs livraisons, selon une source
31/10/2025 à 22:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Maison Blanche prévoit d'annoncer que les installations chinoises du fabricant de puces néerlandais Nexperia reprendront leurs livraisons, a déclaré à Reuters une source au fait de la situation, ce qui constituerait un coup de pouce important pour les constructeurs automobiles du monde entier.

Reuters a rapporté vendredi que Nexperia avait suspendu les livraisons de plaquettes à son usine d'assemblage chinoise, selon une lettre adressée à ses clients, ce qui pourrait exacerber la pénurie d'approvisionnement qui inquiète les constructeurs automobiles. La Maison Blanche devrait publier une fiche d'information plus tard dans la journée de vendredi, offrant plus de détails sur l'accord commercial avec la Chine.

