Les Etats-Unis sortent formellement de l'accord de Paris sur le climat

WASHINGTON, 4 novembre (Reuters) - Les Etats-Unis sont formellement sortis mercredi de l'accord de Paris sur le climat, concrétisant une promesse de longue date du président Donald Trump, alors même que les électeurs américains se prononçaient mardi soir sur l'identité du locataire de la Maison blanche à partir de janvier prochain. L'issue du scrutin pourrait déterminer si cette sortie est définitive. Joe Biden, le rival démocrate de Donald Trump, a promis que les Etats-Unis adhéreraient de nouveau à l'accord s'il accède à la Maison blanche. Donald Trump avait pour la première fois annoncé en juin 2017 son intention de sortir de l'accord, dénonçant un impact selon lui néfaste sur l'économie américaine. Le président républicain n'avait cependant pas pu concrétiser sa volonté jusqu'à présent, les termes de l'accord l'en ayant empêché. Les Etats-Unis sont le seul des 197 pays signataires à s'être retiré de l'accord signé en 2015. (Valerie Volcovici; version française Jean Terzian)

