Les États-Unis signent un accord visant à stimuler la production de composants pour intercepteurs de missiles

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Le ministère américain de la Défense a annoncé lundi avoir signé un accord-cadre avec Lockheed Martin et Northrop Grumman en vue d'accroître la capacité de production de composants destinés aux missiles intercepteurs.

Il n'a pas précisé le montant de cet accord.