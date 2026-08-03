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Les États-Unis signent un accord visant à stimuler la production de composants pour intercepteurs de missiles
information fournie par Reuters 03/08/2026 à 14:28
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ministère américain de la Défense a annoncé lundi avoir signé un accord-cadre avec Lockheed Martin et Northrop Grumman en vue d'accroître la capacité de production de composants destinés aux missiles intercepteurs.

Il n'a pas précisé le montant de cet accord.

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NORTHROP GRUMMAN
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