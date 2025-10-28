Les États-Unis signent un accord de 80 milliards de dollars pour de nouvelles centrales nucléaires

L'accord implique Westinghouse Electric, Cameco et Brookfield Asset Management

Le président américain Donald Trump met en avant son programme de "domination énergétique"

Le gouvernement organisera le financement et contribuera à l'obtention des permis

Au moins 80 milliards de dollars de réacteurs nucléaires seront construits à travers les États-Unis dans le cadre d'un partenariat avec le gouvernement américain, ont déclaré mardi les trois entreprises impliquées dans le projet.

Ce plan représente l'un des investissements américains les plus ambitieux dans l'énergie atomique depuis des décennies, soulignant le programme du président Donald Trump visant à maximiser la production d'énergie, axée sur le pétrole, le gaz, le charbon et le nucléaire.

Cet accord intervient également alors que la croissance des centres de données d'intelligence artificielle augmente la demande d'électricité aux États-Unis pour la première fois en vingt ans, ce qui met à rude épreuve certaines parties du réseau.

Dans le cadre de l'accord conclu avec Westinghouse Electric, Cameco CCO.TO et Brookfield Asset Management BAM.TO , le gouvernement américain organisera le financement et contribuera à l'obtention des permis pour les centrales utilisant des réacteurs Westinghouse.

En contrepartie, le gouvernement américain se verra accorder une participation qui, une fois acquise, lui permettra d'obtenir 20 % de toute distribution en espèces supérieure à 17,5 milliards de dollars effectuée par Westinghouse, ont indiqué les sociétés.

Les entreprises n'ont pas précisé quand la participation du gouvernement américain serait acquise, mais elles ont ajouté que le gouvernement devait prendre une décision finale d'investissement et conclure des accords pour achever la construction des centrales.

Les actions de Cameco cotées en bourse aux États-Unis étaient en hausse de plus de 21 % à la mi-journée.

UN DÉFI DE TAILLE

La construction de nouveaux réacteurs nucléaires aux États-Unis s'est avérée difficile en raison de la montée en flèche des coûts et des préoccupations du public concernant les accidents potentiels et les déchets nucléaires.

Les deux derniers réacteurs américains construits sur le site de Vogtle, en Géorgie, en 2023 et 2024, ont pris environ sept ans de retard et ont coûté quelque 35 milliards de dollars, soit plus du double de l'estimation initiale de 14 milliards de dollars.

Aucun grand réacteur n'est actuellement en construction.

En mai, l'administration Trump a ordonné à la Commission de régulation nucléaire des États-Unis de réduire les réglementations et d'accélérer l'octroi de nouvelles licences pour les réacteurs, dans le but de ramener à 18 mois un processus qui dure plusieurs années. L'ordonnance prévoyait la construction de 10 nouveaux grands réacteurs d'ici 2030.

L'administration a également revu les effectifs de l'agence indépendante, ce qui a conduit certains critiques à se demander si les autorisations ne seraient pas délivrées à la hâte, au risque de compromettre la sécurité.

La NRC a déclaré qu'elle répondrait à une demande de commentaire sur l'accord une fois qu'elle aura repris ses activités après la fermeture du gouvernement. Le ministère de l'énergie n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Les critiques soulignent également le fait qu'il n'existe pas de dépôt permanent aux États-Unis pour les déchets radioactifs, qui restent dangereux pendant des milliers d'années. Ils sont actuellement conservés sur le site des centrales nucléaires dans des piscines de refroidissement, avant d'être transférés dans des fûts en dur.

Néanmoins, l'élan autour du nucléaire est stimulé par l'augmentation de la demande d'électricité 24 heures sur 24 de la part des "hyperscalers" qui exploitent une infrastructure informatique massive en nuage pour gérer l'augmentation du traitement de l'intelligence artificielle.

Lundi, NextEra Energy NEE.N et Google GOOGL.O ont conclu un accord pour redémarrer une centrale nucléaire désaffectée dans l'Iowa.

Dans le cadre du nouveau partenariat, le gouvernement peut également demander à Westinghouse de faire une offre publique de ses actions, si une participation est acquise et que la société atteint une évaluation de 30 milliards de dollars ou plus d'ici janvier 2029, ont déclaré les entreprises.

TECHNOLOGIE AVANCÉE

Cameco et Brookfield Renewable Partners BEP.N ont conclu l'acquisition de Westinghouse en 2023 pour un montant de 7,9 milliards de dollars, dette comprise. Brookfield Business Partners avait précédemment acquis la société de Toshiba Corp à la suite d'une faillite en 2018 pour 4,6 milliards de dollars.

Les nouveaux réacteurs seraient dotés de la technologie nucléaire avancée de Westinghouse.

Les géants de la technologie, notamment Google, Microsoft

MSFT.O et Amazon AMZN.O , ont déjà conclu des accords pour s'approvisionner en énergie à partir de technologies nucléaires de nouvelle génération, telles que la fusion et les petits réacteurs modulaires.

Constellation Energy CEG.O et Microsoft se sont associés pour relancer une unité de la centrale de Three Mile Island en Pennsylvanie afin d'alimenter les centres de données de Microsoft.