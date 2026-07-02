Les États-Unis seraient en pourparlers avec des entreprises spécialisées dans l'IA pour établir des normes volontaires relatives aux modèles, selon le Financial Times

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et des informations contextuelles tout au long de l'article)

Le gouvernement américain est en pourparlers avancés avec des entreprises spécialisées dans l’IA afin d’élaborer des normes volontaires pour la mise sur le marché de nouveaux modèles, une annonce pouvant intervenir dès la semaine prochaine, a rapporté mercredi le Financial Times, citant des sources.

* Washington a renforcé la surveillance des lancements de nouveaux modèles afin d’identifier les risques, alors que l’on craint que l’IA de pointe ne soit détournée par les services de renseignement militaires en Chine, en Russie ou dans d’autres pays considérés comme préoccupants.

* Ces normes établiraient des critères de référence pour les modèles avancés ainsi que des calendriers, tout en précisant qui peut y avoir accès aux États-Unis et à l'étranger, a indiqué le journal.

* En juin, le président américain Donald Trump a publié un décret enjoignant aux agences de collaborer avec les principaux développeurs d’IA afin de tester les modèles avancés avant leur mise sur le marché et d’élaborer des normes les concernant.

* Mardi, le ministère américain du Commerce a levé les contrôles à l’exportation sur les modèles les plus avancés d’Anthropic , Fable et Mythos, moins de trois semaines après avoir ordonné leur suspension pour des raisons de sécurité nationale.

* OpenAI a également été confrontée à des contraintes. La semaine dernière, elle a reporté le lancement public complet de GPT-5.6 à la demande du gouvernement américain, limitant l’accès à un petit groupe de partenaires agréés. OpenAI et Anthropic se préparent toutes deux à entrer en bourse.

* Google a également mené des discussions avec le gouvernement avant la sortie de ses propres modèles de codage avancés, qui disposeront de capacités cybernétiques plus sophistiquées que les générations précédentes, selon l’article du FT, qui cite des sources.

* Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement ces informations. La Maison Blanche, Anthropic et OpenAI n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters en dehors des heures de bureau habituelles. Google a refusé de commenter.