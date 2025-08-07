Les États-Unis sanctionnent des membres du cartel mexicain, dont le célèbre rappeur El Makabelico

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour de l'article du 6 août pour ajouter la déclaration de YouTube dans les paragraphes 4 et 5) par Benjamin Mejias

Le département du Trésor américain a annoncé mercredi des sanctions sur les avoirs de quatre personnes qu'il associe au Cartel del Noreste, basé au Mexique, dont le célèbre artiste de hip-hop El Makabelico.

Le Trésor a indiqué que les sanctions visent trois "membres de haut rang" du Cartel del Noreste (Northeast Cartel), qui s'est séparé de Los Zetas, ainsi qu'un "associé important" du groupe, Ricardo Hernandez, un musicien de 34 ans connu sous le nom d'El Makabelico et qui compte des millions d'adeptes sur les médias sociaux.

Le Trésor a déclaré que les concerts et les événements d'El Makabelico sont utilisés pour blanchir de l'argent au nom de l'organisation, "50 % de ses redevances provenant des plates-formes de diffusion en continu allant directement au groupe."

Un porte-parole de YouTube GOOGL.O a déclaré dans un communiqué que la plateforme avait "mis fin aux chaînes associées aux sanctions annoncées" par le département du Trésor.

"YouTube s'engage à respecter les lois américaines applicables en matière de sanctions", précise le communiqué.

Un porte-parole de Spotify SPOT.N a déclaré que la société examinait la décision et se conformerait à ses obligations légales. Apple AAPL.O n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

DEL Records, que Hernandez présente comme son label sur les médias sociaux, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le Trésor a identifié les trois autres personnes comme étant Abdon Rodriguez, Antonio Romero et Francisco Esqueda.

Washington a déclaré que les personnes sanctionnées ont joué un rôle essentiel dans les activités du cartel, notamment le trafic de drogue, l'extorsion et le blanchiment d'argent.

Le Trésor a indiqué qu'il avait également sanctionné deux "membres de haut rang" du cartel en mai. Le cartel faisait partie de ceux que l'administration du président Donald Trump a désignés en février comme des organisations terroristes mondiales .

"Le département du Trésor continuera à être implacable dans ses efforts pour mettre l'Amérique d'abord en ciblant les cartels terroristes de la drogue. Ces cartels empoisonnent les Américains avec du fentanyl et mènent des opérations de trafic d'êtres humains le long de notre frontière sud-ouest", a déclaré le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent.

Le Cartel del Noreste est considéré comme l'une des organisations de trafic de drogue les plus violentes du Mexique et exerce une influence considérable le long de la frontière américano-mexicaine, en particulier à Laredo, au Texas, a indiqué le Trésor.