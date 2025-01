Les États-Unis s'apprêtent à abroger les normes d'économie de carburant des véhicules de l'administration Biden

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

(Plus de détails sur le déménagement et le contexte dans les paragraphes 2 à 10) par David Shepardson

Le nouveau secrétaire américain aux transports, Sean Duffy, a signé mardi un décret ordonnant aux régulateurs américains d'annuler les normes d'économie de carburant historiques publiées sous le président Joe Biden, qui visaient à réduire radicalement la consommation de carburant des voitures et des camions.

Dans un mémo , M. Duffy a demandé à la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) de reconsidérer les années modèles 2022 à 2031 pour les voitures et les camions.

En juin, l'agence a déclaré qu'elle augmenterait les exigences du Corporate Average Fuel Economy (CAFE) à environ 50,4 miles par gallon (4,67 litres par 100 km) d'ici 2031, contre 39,1 miles par gallon actuellement pour les véhicules légers.

M. Duffy, qui a pris ses fonctions mardi en fin de journée , a également demandé à la NHTSA de réexaminer les règles applicables aux camionnettes et aux fourgonnettes jusqu'en 2035.

"Les normes d'économie de carburant artificiellement élevées conçues pour atteindre des objectifs politiques non statutaires, comme celles que la NHTSA a promulguées ces dernières années, imposent des coûts importants qui rendent de nombreux modèles de véhicules inabordables pour la famille américaine moyenne", indique le mémo de M. Duffy. "Ils exercent également une pression coercitive sur les constructeurs automobiles pour qu'ils arrêtent progressivement la production de divers modèles de véhicules populaires à moteur à combustion interne ()."

Un groupe représentant General Motors GM.N , Volkswagen

VOWG_p.DE , Toyota 7203.T et d'autres grands constructeurs automobiles n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

La loi fédérale impose à la NHTSA de fixer les normes CAFE au niveau le plus élevé possible.

Cette annonce est la dernière mesure prise par l'administration Trump pour annuler les efforts de l'administration Biden visant à promouvoir les véhicules électriques. L'Agence pour la protection de l'environnement prévoit également de réexaminer les règles relatives aux émissions des véhicules parallèles et d'annuler la dérogation accordée à la Californie pour interdire la vente de véhicules à essence d'ici à 2035.

L'administration Biden a fixé des normes CAFE qui n'étaient pas aussi strictes qu'elle l'avait d'abord proposé. La NHTSA avait proposé de relever les exigences CAFE de 2 % par an pour les voitures particulières et de 4 % par an pour les véhicules utilitaires légers entre 2027 et 2032. La règle finale ne prévoit aucune augmentation pour les camions légers pour 2027 et 2028 et exige des augmentations de 2 % entre 2029 et 2031.

La NHTSA a déclaré en juin que la règle pour les voitures particulières et les camions réduirait la consommation d'essence de 64 milliards de gallons et les émissions de 659 millions de tonnes métriques. L'agence a déclaré que certains véhicules seraient plus chers à l'achat, mais que les consommateurs économiseraient sur les coûts de carburant et a estimé les bénéfices nets à 35,2 milliards de dollars.