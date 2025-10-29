Les États-Unis révoquent l'autorisation accordée aux compagnies aériennes mexicaines pour 13 liaisons, en invoquant des problèmes de concurrence

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Refonte, ajout de détails sur les ordres de Duffy, pas de commentaire immédiat de la part des transporteurs, contexte, détails; nouveau tout au long du texte) par David Shepardson

Les États-Unis ont annoncé mardi qu'ils avaient révoqué l'approbation de 13 itinéraires de transporteurs mexicains vers les États-Unis et annulé tous les vols combinés de passagers et de fret des compagnies aériennes mexicaines vers les États-Unis à partir de l'aéroport international Felipe Angeles de Mexico.

Le secrétaire aux transports, Sean Duffy, a déclaré que le Mexique avait "illégalement annulé et gelé des vols de transporteurs américains pendant trois ans, sans conséquences"

L'ordonnance de Duffy annule également les vols actuels ou prévus d'Aeromexico, Volaris et Viva Aerobus et gèle la croissance des services combinés de passagers et de fret des transporteurs mexicains - connus sous le nom de "belly cargo" - entre les États-Unis et l'aéroport international Benito Juarez, le plus ancien et le plus important aéroport de Mexico.

M. Duffy propose également d'interdire aux compagnies aériennes mexicaines de transporter des cargaisons ventrues entre Juarez et les États-Unis, mesure qui prendrait effet dans environ trois mois si elle était finalisée.

"Tant que le Mexique ne cessera pas de jouer et n'honorera pas ses engagements, nous continuerons à le tenir pour responsable. Aucun pays ne devrait pouvoir profiter de nos transporteurs, de notre marché et de nos passagers sans répercussions", a déclaré M. Duffy.

Le ministère des transports a déclaré que le Mexique ne respectait pas l' accord bilatéral sur l'aviation depuis 2022 ( ), date à laquelle il a supprimé les créneaux horaires des transporteurs américains de passagers et forcé les transporteurs américains de fret à délocaliser leurs activités.

Le ministère mexicain des transports, Aeromexico, Volaris et Viva Aerobus n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Les vols désapprouvés sont les suivants: le service d'Aeromexico entre Mexico City Juarez et San Juan; le service de Volaris entre Juarez et Newark, New Jersey; les services proposés par Viva Aerobus entre Felipe Angeles et Austin, New York, Chicago, Dallas, Denver, Houston, Los Angeles, Miami et Orlando; et le service actuel d'Aeromexico entre Felipe Angeles et Houston et McAllen, Texas.

Le ministère des transports a déclaré que la non-conformité persistante du Mexique "peut avoir un impact sur les plans de voyage des citoyens américains". Les passagers doivent contacter leur transporteur pour obtenir des informations spécifiques sur le réaménagement de leur voyage

Le mois dernier, le ministère des transports a ordonné à Delta Air Lines DAL.N et à Aeromexicode mettre fin à une coentreprise qui permet aux transporteurs de coordonner la programmation, la tarification et la capacité des vols entre les États-Unis et le Mexique, dans le cadre de plusieurs mesures visant l'aviation mexicaine, en invoquant des problèmes de concurrence.

En août, le ministère a déclaré que la coentreprise devait être dissoute en raison des "effets anticoncurrentiels persistants sur les marchés entre les États-Unis et la ville de Mexico, qui confèrent un avantage déloyal à Delta et à Aeromexico" Elle avait auparavant ordonné aux transporteurs mexicains de déposer leurs programmes de vols.

Le mois dernier, M. Duffy a mis en garde les gouvernements européens contre l'imposition de restrictions unilatérales sur les voyages transatlantiques, affirmant que Washington était prêt à faire respecter les accords internationaux - une position soulignée par les mesures prises récemment à l'encontre du Mexique pour des raisons similaires.