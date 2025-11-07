Les États-Unis retardent les vols dans 8 aéroports en raison d'une pénurie de contrôleurs aériens

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Nouveau tout au long, ajoute des vols retardés dans plus d'aéroports, ajoute les commentaires de Duffy) par David Shepardson

L'Administrationfédérale de l'aviation (FAA) a annoncé vendredi qu'elle retardait les vols danshuit aéroports, notamment à Atlanta, San Francisco, Houston, Washington et Newark, en raison de problèmes généralisés de personnel dans le trafic aérien, les contrôleurs n'ayant pas été payés pendant la fermeture du gouvernement. La FAA a indiqué qu'elle manquait de personnel dans dix sites à travers le pays, ce qui pourrait entraîner des retards dans d'autres aéroports. L'agence a également demandé aux compagnies aériennes d'annuler 4 % des vols dans 40 aéroports très fréquentés afin de remédier au manque de personnel de contrôle du trafic aérien , soit plus de 700 vols au total.

Dans le cadre des programmes de retard au sol de la FAA, les vols sont retardés en moyenne de 83 minutes à l'aéroport national Reagan Washington, de 66 minutes à San Francisco, de 52 minutes à Newark, de 47 minutes à Austin et de 80 minutes à Houston Bush.

Selon Flightwire, un site de suivi des vols, plus de 2 300 vols avaient été retardés à 12 h 45 (heure de l'Est). Certaines compagnies aériennes craignent que les contrôleurs, qui n'ont pas été payés pendant la fermeture, ne se sentent encouragés à ne pas se présenter au travail en raison de la réduction du nombre de vols.

La fermeture de 38 jours, la plus longue de l'histoire des États-Unis, a contraint 13 000 contrôleurs aériens et 50 000 agents de l'administration de la sécurité des transports à travailler sans être payés.

Lors d'une interview vendredi, le secrétaire d'État aux transports, Sean Duffy, a déclaré qu'il avait demandé au syndicat des contrôleurs de les contacter pour leur demander de venir travailler.

"J'ai besoin qu'ils viennent travailler", a déclaré Duffy. "Ce n'est pas pour vous un passe-droit pour ne pas venir travailler."

La FAA a déclaré cette semaine que 20 à 40 % des contrôleurs quotidiens ne se présentaient pas au travail.

Le 31 octobre, la FAA a indiqué que près de la moitié des 30 aéroports américains les plus fréquentés manquaient de contrôleurs aériens, ce qui a entraîné le retard de plus de 6 200 vols et l'annulation de 500 autres, la pire journée depuis le début de la fermeture. À New York, 80 % des contrôleurs aériens étaient absents.