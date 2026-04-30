Les États-Unis reprennent leurs vols commerciaux vers le Venezuela après sept ans

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de citations de la ministre vénézuélienne des Transports et d'un diplomate américain, paragraphes 4 à 6) par David Shepardson et Vivian Sequera

Le trafic aérien de passagers entre les États-Unis et le Venezuela a repris jeudi matin après sept ans d'interruption, avec un vol American Airlines AAL.O reliant Miami à Caracas.

American reprend un service quotidien vers le Venezuela, proposant des vols sur un Embraer 175 via Envoy, sa filiale régionale détenue à 100 %. La compagnie prévoit d'ajouter un deuxième vol quotidien à partir du 21 mai. Le premier vol, qui transportait des responsables gouvernementaux et des journalistes, a atterri jeudi après-midi.

Le secrétaire américain aux Transports, Sean Duffy, a levé en janvier une décision de 2019 qui interdisait aux compagnies aériennes américaines de voler vers le Venezuela, après que le président Donald Trump lui en ait donné l'ordre, puis a approuvé en mars la demande d'American concernant ces vols.

“DE L'ATTENTION POUR NOTRE PEUPLE”

“Pour le Venezuela, c’est un plaisir d’accueillir ces vols car ils sont synonymes de connectivité, ce qui signifie développement, ce qui signifie productivité, ce qui signifie une attention portée aux peuples du monde et une attention portée à notre propre peuple”, a déclaré la ministre vénézuélienne des Transports, Jacqueline Faria. Elle s’exprimait lors d’une cérémonie de bienvenue à l’aéroport de Maiquetía, près de Caracas, peu avant l’atterrissage du vol, où elle était accompagnée du chargé d’affaires américain John Barrett.

Mme Faria a ajouté que le Venezuela prévoyait 100 000 passagers par an, soit environ 7 200 à 8 000 par mois, sur ces vols rétablis.

“Aujourd’hui marque une nouvelle étape historique dans les relations entre les États-Unis et le Venezuela. Nous assistons à la reconstruction de nos liens économiques, à la réouverture du Venezuela au commerce mondial et à la reconnaissance de nos peuples — les peuples des deux pays”, a déclaré M. Barrett. “Aujourd’hui, nous envoyons un nouveau signal clair aux marchés mondiaux: le Venezuela est à nouveau ouvert aux affaires.”

L’Administration de la sécurité des transports s’est rendue à Caracas en mars pour examiner les procédures de sécurité aéroportuaire, une étape nécessaire à la reprise des vols. American a annoncé son intention de reprendre ses vols quelques semaines après que l’armée américaine a capturé le dirigeant du pays, Nicolas Maduro.

American, qui a commencé à opérer au Venezuela en 1987, était la plus grande compagnie aérienne américaine dans le pays avant de suspendre ses services en 2019 à la suite de l’embargo américain. Elle a déclaré que les vols quotidiens prévus offriront des possibilités de voyages d’affaires, de loisirs et humanitaires.

En mars, le Département d’État a retiré le Venezuela de sa liste des pays pour lesquels il déconseillait aux Américains de voyager, émettant à la place un avis moins sévère recommandant de “reconsidérer tout voyage” en raison des risques de criminalité, d’enlèvements, de terrorisme et de la faiblesse des infrastructures sanitaires.