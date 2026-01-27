Les États-Unis réorganisent la FAA afin d'améliorer la surveillance de la sécurité

(Plus de détails, plus de contexte, plus de commentaires de la part de la FAA) par David Shepardson

L'administration Trump a déclaré lundi qu'elle restructure l'Administration fédérale de l'aviation et créera un nouveau bureau de surveillance de la sécurité pour consolider les fonctions de cinq unités différentes.

Cette décision intervient un jour avant que le National Transportation Safety Board ne critique mardi l'incapacité de la FAA à agir sur les incidents évités de justesse lors d'une audience visant à déterminer la cause probable de la collision de janvier 2025 entre un hélicoptère de l'armée et un avion de ligne d'American Airlines qui a tué 67 personnes près de l'aéroport national Ronald-Reagan de Washington.

La FAA a déclaré que le nouveau bureau de la sécurité aérienne faisait partie d'un plan stratégique visant à améliorer le recrutement et la formation et à identifier les risques potentiels. Cette refonte n'entraînera pas de réduction des effectifs, a précisé la FAA.

Les législateurs des deux partis se sont interrogés sur les raisons pour lesquelles la FAA n'a pas réagi pendant des années aux incidents évités de justesse impliquant des hélicoptères près de l'aéroport Reagan avant la collision mortelle.

Le NTSB a déclaré l'année dernière que depuis 2021, il y avait eu plus de 15 000 incidents près de Reagan entre des avions commerciaux et des hélicoptères avec une distance de séparation latérale inférieure à 1 mile nautique (1,85 km) et une séparation verticale inférieure à 400 pieds (122 m), dont 85 incidents évités de justesse au cours de cette période.

La présidente du NTSB, Jennifer Homendy, a déclaré en août que la FAA avait ignoré les avertissements concernant de graves problèmes de sécurité.

Dans le cadre de la restructuration, la FAA crée un système de gestion de la sécurité et met en œuvre un processus de gestion des risques de sécurité à l'échelle de la FAA.

L'administrateur de la FAA, Bryan Bedford, qui a pris ses fonctions en juillet, supervise la remise en état du contrôle aérien américain pour un montant de 12,5 milliards de dollars, et le secrétaire d'État aux transports, Sean Duffy, réclame 19 milliards de dollars supplémentaires pour achever le travail.

Début mai, la FAA a interdit à l'armée d'effectuer des vols d'hélicoptères autour du Pentagone après un incident évité de justesse le 1er mai qui a contraint deux avions civils à interrompre leur atterrissage.

La FAA est également en train de déménager son siège dans les locaux du ministère des transports à Washington.