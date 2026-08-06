Les États-Unis remboursent 100 milliards de dollars de droits de douane invalidés par la Cour suprême, selon un document

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Kanishka Singh

L’administration du président Donald Trump a remboursé environ 100 milliards de dollars de droits de douane qu’elle avait perçus avant que la Cour suprême des États-Unis n’annule ces droits, comme l’a révélé un document judiciaire .

DÉTAILS:

* Le document déposé auprès du Tribunal américain du commerce international indique que « les remboursements (des droits de douane, majorés des intérêts), d’un montant d’environ 100 milliards de dollars, ont été effectués via le module « Consolidated Administration and Processing of Entries Refund » (gestion et traitement consolidés des remboursements des déclarations d’importation), certifiés par l’agence, et transmis au ministère américain des Finances en vue de leur versement ».

* Ce montant, à la fin du mois de juillet, a été mentionné dans le document déposé mardi par les autorités douanières américaines.

* Il représentait plus de la moitié des 166 milliards de dollars de droits de douane perçus que la Cour suprême a invalidés en février.

* Trump a fait des droits de douane un pilier central de ses politiques étrangères et commerciales, malgré les critiques de certains analystes et les revers juridiques.

* Ses détracteurs se plaignent que ces remboursements n’aient pas profité aux ménages, mais aient plutôt été versés aux entreprises importatrices.

* « Trump envoie ces “remboursements” aux entreprises, pas aux travailleurs. Chaque centime de ces remboursements devrait revenir aux consommateurs américains », a déclaré cette semaine le député démocrate Greg Casar.

* La Cour suprême s’est prononcée contre la plupart des droits de douane les plus étendus de Trump le 20 février, estimant que la loi sur les pouvoirs économiques d’urgence internationaux (IEEPA) n’autorise pas le président à imposer unilatéralement des droits de douane sur les marchandises importées de ses partenaires commerciaux.

* Trump a réagi à cette décision en intensifiant sa campagne commerciale, qualifiant les juges de la Cour suprême de “déloyaux” et en instaurant de nouveaux droits de douane temporaires de 10 % en vertu d’une autre base juridique que, tout comme l’IEEPA, aucun président n’avait jamais utilisée auparavant pour imposer des droits de douane.

* Le président a ensuite imposé une nouvelle série de droits de douane à l’échelle mondiale en vertu de l’article 301 de la loi sur le commerce de 1974, qui vise à lutter contre les pratiques économiques déloyales ou discriminatoires d’autres nations.