Les États-Unis reclassent certains produits à base de marijuana comme des drogues moins dangereuses

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de la déclaration du ministère de la justice au paragraphe 3, du contexte aux paragraphes 4 et 6 et de l'évolution de l'action Tilray au paragraphe 7) par Bhargav Acharya

Le ministère américain de la justice reclasse la marijuana approuvée par la FDA et autorisée par les États comme une drogue moins dangereuse, a déclaré jeudi le procureur général par intérim Todd Blanche.

Cette annonce ne légalise pas la marijuana sur l'ensemble du territoire américain.

Dans un message posté sur X, M. Blanche a déclaré que le ministère de la justice "reclassait immédiatement la marijuana approuvée par la FDA et la marijuana autorisée par l'État de l'annexe I à l'annexe III."

Le ministère lance également une audition accélérée pour examiner la reclassification plus large de la marijuana, a-t-il déclaré dans un communiqué.

La décision de reclasser la marijuana représente l'un des changements les plus importants de la politique fédérale en matière de marijuana depuis des décennies, car elle lève les obstacles à la recherche sur l'utilisation potentielle de cette drogue.

Elle devrait remodeler l'industrie du cannabis en réduisant les charges fiscales et en facilitant l'obtention de financements, ce qui profitera à des entreprises telles que Canopy Growth WEED.TO , Tilray Brands TLRY.TO , Trulieve Cannabis TRUL.CD .

Les actions cotées en bourse aux États-Unis des sociétés de cannabis ont bondi avant la mise en marché à la suite de la décision.

Les actions de Cronos Group CRON.O , Aurora Cannabis

ACB.O , Canopy Growth WEED.TO , Tilray Brands TLRY.O ont bondi de 6 à 13 %.