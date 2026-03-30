Les États-Unis publient un projet de règles sur l'inclusion des actifs privés dans les plans de retraite 401k

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(Des citations d'experts, des commentaires d'analystes et des informations générales sont ajoutés tout au long du document) par Utkarsh Shetti, Suzanne McGee, Arasu Kannagi Basil et Isla Binnie

Le ministère américain du Travail a publié lundi une proposition de nouvelles règles très attendues visant à clarifier la manière dont les régimes de retraite peuvent ajouter des actifs alternatifs allant du capital-investissement aux crypto-monnaies aux comptes 401(k).

La mesure, qui vise à lever les obstacles de longue date à l'incorporation de ces actifs moins liquides et moins transparents dans les plans de retraite américains, fait suite à un décret du président Donald Trump l'été dernier et pourrait ouvrir la voie aux sociétés de gestion d'actifs alternatifs pour exploiter une nouvelle source de capital importante et potentiellement lucrative.

Les groupes industriels ont fait valoir que les investissements sur les marchés privés peuvent améliorer les rendements à long terme et la diversification pour les épargnants, tandis que les sceptiques avertissent que les frais plus élevés, la complexité et la liquidité limitée pourraient poser des risques pour les investisseurs de détail.

Les orientations précisent comment les fiduciaires, qui ont l'obligation fiduciaire d'agir dans le meilleur intérêt des participants aux régimes de retraite, conformément à la loi sur la sécurité des revenus de retraite des employés (Employee Retirement Income Security Act) (ERISA), peuvent incorporer ces actifs dans les régimes de retraite.

Ces fiduciaires devront "examiner de manière objective, approfondie et analytique, et prendre des décisions sur des facteurs tels que la performance, les frais, la liquidité, l'évaluation, les références de performance et la complexité", a déclaré le ministère du travail.

Les fiduciaires qui respectent ces règles se verront accorder le statut de "sphère de sécurité", ce qui les protégera des poursuites judiciaires.

Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a déclaré que la règle proposée était "une première étape dans la mise en œuvre du décret présidentiel d'une manière sûre et intelligente, élargissant l'accès à des options de plans de retraite supplémentaires pour des millions d'Américains tout en gardant à l'esprit l'importance de la protection des actifs de retraite"

"La capacité des Américains à participer plus pleinement à l'innovation et à la croissance économique grâce à des investissements à long terme bien diversifiés est une priorité vitale pour une planification efficace de la retraite", a déclaré Paul Atkins, président de la Securities & Exchange Commission des États-Unis.

Cette décision pourrait être une aubaine pour les grands gestionnaires d'actifs alternatifs tels que Blackstone BX.N , KKR KKR.N et Apollo Global Management APO.N , car les nouvelles règles pourraient leur ouvrir une vaste réserve d'épargne-retraite.

Ces derniers mois, ils ont dû faire face à une vague de retraits dans leurs fonds de crédit privés non négociés, dans un contexte d'inquiétude des investisseurs à l'égard de ce secteur d'environ 2 000 milliards de dollars.

En septembre, la Managed Fund Association, une association professionnelle internationale représentant le secteur des fonds spéculatifs et du crédit privé, a soutenu l'initiative visant à permettre aux épargnants de viser des rendements plus élevés et de se diversifier grâce à des actifs alternatifs, tout en précisant que des garde-fous devaient être mis en place.

"Nous sommes impatients de continuer à travailler avec le DOL sur une règle finale qui soutienne l'innovation et maintienne les solides protections des investisseurs dont les Américains bénéficient actuellement", a déclaré lundi un porte-parole de l'Investment Company Institute, un groupe professionnel.