Les États-Unis proposent une légère augmentation des paiements des assureurs Medicare en 2027, les actions chutent

Les États-Unis ont proposé une augmentation moyenne de 0,09% des paiements aux assureurs privés l'année prochaine pour les plans Medicare Advantage qu'ils gèrent, a déclaré le gouvernement lundi, entraînant une baisse de plus de 10% des actions des sociétés.

Les actions des assureurs de santé UnitedHealth UNH.N , CVS Health CVS.N et Humana HUM.N étaient en baisse de 8 % à 13 % dans les échanges après les heures de bureau, tandis que les actions d'Elevance Health ELV.N , Centene CNC.N et Molina Healthcare MOH.N étaient en baisse de près de 5 %.

Le gouvernement a déclaré que la mise à jour reflète les tendances sous-jacentes des coûts, les évaluations de qualité 2026 et les changements apportés au modèle d'ajustement des risques, dans lequel les assureurs sont payés plus lorsque leurs patients sont plus malades.

"Les politiques de paiement proposées visent à garantir que Medicare Advantage fonctionne mieux pour les personnes qu'il sert", a déclaré Mehmet Oz, administrateur de la CMS, ajoutant que l'agence souhaite moderniser l'ajustement des risques et veiller à ce que les contribuables soient protégés contre les dépenses inutiles.

Le gouvernements'attend à ce que l'augmentation de 0,09 % se traduise par plus de 700 millions de dollars de paiements supplémentaires en 2027.

"Les gens s'attendaient à ce que ce taux fixe soit plus proche de 4 à 5 % compte tenu de l'augmentation des coûts et de l'utilisation de l'assurance pour les soins aux personnes âgées", a déclaré Kevin Gade, directeur de l'exploitation chez Bahl and Gaynor, qui détient des actions de UnitedHealth.

Les marges et les bénéfices par action estimés des assureurs pour 2027 seraient affectés, a-t-il ajouté.

M. Gade a déclaré qu'il s'attendait à ce que le directeur général de UnitedHealth , Stephen Hemsley, donne plus de détails sur l'impact des tarifs proposés lors de la conférence téléphonique de la société avec les investisseurs et les analystes, mardi, après l'annonce des résultats du quatrième trimestre.

Julie Utterback, analyste chez Morningstar, a déclaré que le secteur observera si l'agence ajuste ses hypothèses avant de finaliser la règle.

"Nous verrons ce que l'agence fera dans quelques mois lorsqu'elle publiera son avis final", a-t-elle déclaré, ajoutant que la proposition de mise à jour des tarifs n'inclut pas les attentes du gouvernement concernant une augmentation de 2,45 % des paiements liés au codage pour l'année prochaine.

L'agence Medicare publiera l'avis final sur les tarifs le 6 avril.

"Les plans de santé accueillent favorablement les réformes visant à renforcer Medicare Advantage. Toutefois, la stagnation du financement du programme à un moment où les coûts médicaux augmentent fortement et où l'utilisation des soins est élevée aura un impact sur la couverture des personnes âgées", a déclaré Chris Bond, porte-parole d'une association professionnelle, America's Health Insurance Plans.

"Si elle est finalisée, cette proposition pourrait entraîner une réduction des prestations et une augmentation des coûts pour 35 millions de personnes âgées et de personnes handicapées lorsqu'elles renouvelleront leur couverture Medicare Advantage en octobre 2026", a ajouté M . Bond.

Plus de la moitié des personnes inscrites au programme gouvernemental Medicare, destiné aux personnes âgées de 65 ans et plus ou aux personnes handicapées, bénéficient d'une couverture par le biais de plans Medicare Advantage.