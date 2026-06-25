Les États-Unis proposent de supprimer les exigences relatives à la pédale de frein pour les véhicules autonomes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails supplémentaires et des informations contextuelles dans les paragraphes 4 à 11) par David Shepardson

L'Agence nationale de la sécurité routière (NHTSA) a proposé jeudi de supprimer l'obligation gouvernementale d'équiper les véhicules autonomes d'une pédale de frein manuelle , une mesure qui faciliterait la mise en circulation de ces véhicules sur les routes américaines.

Cette proposition ne s'appliquerait pas aux véhicules équipés de commandes manuelles et la NHTSA a précisé qu'elle ne renoncerait pas aux exigences en matière de performances de freinage, notamment aux normes strictes relatives à la distance d'arrêt des véhicules autonomes.

Il s'agit de l'un des nombreux changements proposés par l'agence pour faciliter le déploiement des véhicules autonomes. La NHTSA est en train d'élaborer des tests de performance en matière de sécurité pour les véhicules autonomes dans le cadre d'une norme distincte.

Les constructeurs automobiles avaient déjà fait part de leur frustration face à la lenteur de l’examen des véhicules autonomes par l’agence.

En vertu de la loi, les véhicules entièrement autonomes n’ont pas besoin de l’autorisation de la NHTSA s’ils sont équipés des commandes manuelles requises, telles que le volant, la pédale de frein ou les rétroviseurs.

La NHTSA est habilitée à accorder des dérogations permettant à chaque constructeur de faire circuler jusqu’à 2 500 véhicules par an sur les routes américaines sans ces commandes manuelles obligatoires, mais l’agence a passé des années à examiner plusieurs demandes de dérogation sans donner suite.

L’année dernière, la NHTSA a déclaré qu’elle rationalisait l’examen de ces demandes de dérogation.

En mars, la NHTSA a indiquéqu’elle sollicitait l’avis du public concernant la demande de Zoox, la filiale d’ AMZN.O d’Amazon spécialisée dans la conduite autonome, visant à déployer jusqu’à 2 500 robotaxis spécialement conçus, sans volant ni commandes manuelles.

En 2018, GM GM.N avait déposé une demande auprès de la NHTSA pour déployer jusqu’à 2 500 voitures sans volant ni pédale de frein sur les routes américaines, avant de retirer cette demande en 2020. Le constructeur automobile de Détroit a de nouveau sollicité l’autorisation de la NHTSA pour déployer des véhicules sans contrôle humain en 2022, mais cette demande a été retirée en octobre 2024.

Par ailleurs, la NHTSA a retiré jeudi une proposition datant de l’ère Biden visant à adopter un cadre national volontaire pour l’évaluation et la surveillance des véhicules autonomes.

L’agence a indiqué que les constructeurs automobiles avaient exprimé leur inquiétude quant au caractère trop strict des exigences, tandis que certains défenseurs de la sécurité estimaient que ce cadre ne permettrait pas à la NHTSA d’exercer une surveillance suffisante pour garantir un niveau de sécurité approprié.