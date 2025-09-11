 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les États-Unis poursuivent Uber pour discrimination fondée sur le handicap
information fournie par Reuters 11/09/2025 à 19:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le gouvernement américain a intenté jeudi un procès à Uber Technologies UBER.N , accusant la société de covoiturage de discrimination à l'égard des passagers handicapés.

L'action en justice vise à obtenir une injonction, des dommages-intérêts et une amende civile pour des violations présumées de la loi fédérale sur les Américains handicapés (Americans with Disabilities Act).

