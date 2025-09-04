LES ÉTATS-UNIS poursuivent Southern California Edison pour les incendies de forêt d'Eaton et de Fairview

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'une deuxième action en justice concernant l'incendie d'Eaton, le cours de l'action, la tentative d'obtenir des commentaires, la citation de l'affaire, la signature) par Jonathan Stempel

Le gouvernement américain a déposé deux plaintes contre Southern California Edison jeudi, accusant l'équipement de la compagnie d'électricité d'avoir déclenché des incendies de forêt, dont l'incendie d'Eaton en janvier, qui ont endommagé des terres du National Forest System (NFS).

Les deux plaintes contre l'unité d'Edison International

EIX.N ont été déposées devant le tribunal fédéral de Los Angeles et demandent des dommages et intérêts pour négligence, intrusion par le feu et violation des lois californiennes sur la sécurité publique.

Southern California Edison, connue sous le nom de SCE, n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat. Les incendies de janvier en Californie du Sud ont tué au moins 30 personnes et détruit ou endommagé plus de 16 000 structures.

La plupart des dégâts ont été causés par l'incendie d'Eaton à Altadena et l'incendie de Palisades à Pacific Palisades.

Dans une action en justice, le ministère américain de la Justice a imputé l'incendie d'Eaton du 7 janvier à une infrastructure électrique défectueuse de SCE, ou à des étincelles provenant de cette infrastructure, qui ont provoqué l'incendie de près de 8 000 acres (3 200 hectares) dans la forêt nationale d'Angeles, dans le comté de Los Angeles.

Le second procès affirme qu'une ligne électrique affaissée de SCE a déclenché l'incendie de Fairview du 5 septembre 2022, qui a brûlé près de 14 000 acres dans la forêt nationale de San Bernardino, dans le comté de Riverside.

Dans les deux procès, le ministère de la Justice a accusé SCE de savoir que des vents violents pouvaient déclencher des incendies de forêt, mais de ne pas avoir modernisé ses équipements pour réduire les risques.

Les propriétaires et les actionnaires ont également poursuivi SCE ou Edison à propos des incendies de janvier.

Les actions d'Edison étaient en baisse de 1,6 % en début d'après-midi.

Les affaires sont les suivantes: U.S. v. Southern California Edison Co et al, U.S. District Court, Central District of California, Nos. 25-08356 et 25-08357.