 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
47 950,88
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les États-Unis poursuivent Southern California Edison pour l'incendie de Saddleridge
information fournie par Reuters 07/10/2025 à 23:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jonathan Stempel

Le gouvernement américain a intenté un procès à Southern California Edison pour aider à restaurer les terres du National Forest System brûlées lors de l'incendie de Saddleridge près de Los Angeles en 2019.

L'action en justice intentée mardi vise à obtenir des dommages-intérêts pour les coûts de suppression des incendies et de remise en état découlant de la négligence présumée de l'entreprise de services publics détenue par Edison International EIX.N , de l'intrusion par le feu et des violations des lois californiennes en matière de sécurité publique.

Gabriela Ornelas, porte-parole de Southern California Edison, a déclaré dans un communiqué que la société examinait la plainte et qu'elle y répondrait dans le cadre de la procédure judiciaire. Elle a également exprimé sa sympathie pour les victimes de l'incendie.

Le ministère de la Justice a déclaré que l'incendie de Saddleridge s'était déclenché à la base d'un pylône de transmission près de Sylmar, en Californie, lors de vents violents, après qu'une ligne électrique attachée à un pylône voisin soit tombée sur un bras d'acier et ait provoqué une défaillance électrique. Selon la plainte déposée auprès du tribunal fédéral de Los Angeles, l'incendie du 10 octobre 2019 a brûlé environ 800 acres (324 hectares) au sein de la forêt nationale d'Angeles, en plus d'endommager les communautés voisines et de causer un décès.

L'incendie de Saddleridge a brûlé 8 799 acres (3 561 hectares) au total, selon Cal Fire.

Southern California Edison "connaissait le danger potentiel posé par les vents violents" et n'a pas entretenu correctement ses lignes électriques et de transmission ainsi que ses équipements, a déclaré le gouvernement. Le procès a eu lieu cinq semaines après que le gouvernement a poursuivi Southern California Edison, accusant son équipement d'avoir déclenché les incendies d'Eaton en janvier et de Fairview en septembre 2022. Les incendies de janvier dans le sud de la Californie, notamment les incendies Eaton et Palisades, ont tué 31 personnes et détruit ou endommagé plus de 16 000 structures.

L'affaire est la suivante: U.S. v. Southern California Edison Co et al, U.S. District Court, Central District of California, No. 25-09547.

Environnement

Valeurs associées

EDISON INTL
53,690 USD NYSE -2,03%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des policiers et secouristes près du site d'un bâtiment effondré à Madrid, le 7 octobre 2025 en Espagne ( AFP / Thomas COEX )
    Deux morts et deux disparus après l'effondrement d'un immeuble en travaux à Madrid
    information fournie par AFP 07.10.2025 23:18 

    Deux corps ont été retrouvés et deux personnes sont toujours portées disparues après l'effondrement d'un immeuble en travaux du centre de Madrid mardi en milieu de journée dans un quartier touristique de la capitale espagnole. + Combien y a -t-il de victimes ? ... Lire la suite

  • Une Model Y, du spécialiste américain des véhicules électriques Tesla, à Bombay (Inde) le 15 juillet 2025 ( AFP / Punit PARANJPE )
    Tesla lance des versions meilleur marché des Model 3 et Model Y, Wall Street déçue
    information fournie par AFP 07.10.2025 23:09 

    Le constructeur automobile américain Tesla , spécialiste des véhicules électriques, a annoncé mardi la commercialisation de versions moins chères de ses voitures populaires Model 3 et Model Y dans un contexte de concurrence croissante et après la suppression aux ... Lire la suite

  • Des Israéliens brandissent des pancartes et des portraits d'otages retenus dans la bande de Gaza, lors d'un rassemblement à Tel-Aviv marquant le deuxième anniversaire de l'attaque du Hamas, le 7 octobre 2025 ( AFP / Ahmad GHARABLI )
    Trump optimiste pour un accord sur Gaza, Israël commémore le 7-Octobre
    information fournie par AFP 07.10.2025 23:04 

    Le président américain Donald Trump a évoqué mardi une "réelle chance" pour parvenir à un accord destiné à mettre fin à la guerre à Gaza, le jour où Israël a marqué le deuxième anniversaire de l'attaque la plus meurtrière de son histoire menée par le Hamas. Dans ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 15 septembre 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street s'accorde une pause
    information fournie par AFP 07.10.2025 22:46 

    La Bourse de New York a terminé en baisse mardi, marquant le pas après ses records de la veille, les investisseurs recherchant un nouveau catalyseur en l'absence d'indicateurs économiques. Le Dow Jones a reculé de 0,20%, l'indice Nasdaq de 0,67% et l'indice élargi ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank