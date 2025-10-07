Les États-Unis poursuivent Southern California Edison pour l'incendie de Saddleridge

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jonathan Stempel

Le gouvernement américain a intenté un procès à Southern California Edison pour aider à restaurer les terres du National Forest System brûlées lors de l'incendie de Saddleridge près de Los Angeles en 2019.

L'action en justice intentée mardi vise à obtenir des dommages-intérêts pour les coûts de suppression des incendies et de remise en état découlant de la négligence présumée de l'entreprise de services publics détenue par Edison International EIX.N , de l'intrusion par le feu et des violations des lois californiennes en matière de sécurité publique.

Gabriela Ornelas, porte-parole de Southern California Edison, a déclaré dans un communiqué que la société examinait la plainte et qu'elle y répondrait dans le cadre de la procédure judiciaire. Elle a également exprimé sa sympathie pour les victimes de l'incendie.

Le ministère de la Justice a déclaré que l'incendie de Saddleridge s'était déclenché à la base d'un pylône de transmission près de Sylmar, en Californie, lors de vents violents, après qu'une ligne électrique attachée à un pylône voisin soit tombée sur un bras d'acier et ait provoqué une défaillance électrique. Selon la plainte déposée auprès du tribunal fédéral de Los Angeles, l'incendie du 10 octobre 2019 a brûlé environ 800 acres (324 hectares) au sein de la forêt nationale d'Angeles, en plus d'endommager les communautés voisines et de causer un décès.

L'incendie de Saddleridge a brûlé 8 799 acres (3 561 hectares) au total, selon Cal Fire.

Southern California Edison "connaissait le danger potentiel posé par les vents violents" et n'a pas entretenu correctement ses lignes électriques et de transmission ainsi que ses équipements, a déclaré le gouvernement. Le procès a eu lieu cinq semaines après que le gouvernement a poursuivi Southern California Edison, accusant son équipement d'avoir déclenché les incendies d'Eaton en janvier et de Fairview en septembre 2022. Les incendies de janvier dans le sud de la Californie, notamment les incendies Eaton et Palisades, ont tué 31 personnes et détruit ou endommagé plus de 16 000 structures.

L'affaire est la suivante: U.S. v. Southern California Edison Co et al, U.S. District Court, Central District of California, No. 25-09547.