Les États-Unis poursuivent le Wisconsin dans le cadre d'un litige concernant les marchés prédictifs

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La Commission américaine des opérations à terme sur matières premières (CFTC) a annoncé mardi avoir engagé une action en justice contre l'État du Wisconsin, en réponse aux poursuites judiciaires intentées par ce dernier contre les marchés de prédiction Kalshi, Polymarket, Crypto.com, Robinhood et Coinbase.