Les États-Unis pourraient réduire leur trafic aérien de 10 % d'ici vendredi sans accord sur la fermeture du gouvernement, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur le contexte, mise à jour des actions dans les paragraphes 5 à 9) par David Shepardson

Le secrétaire américain aux transports, Sean Duffy, devrait ordonner une réduction de 10 % du trafic aérien programmé dans 40 grands aéroports à partir de vendredi, en l'absence d'un accord pour mettre fin à la fermeture du gouvernement, ont indiqué des sources au fait de la situation.

La fermeture a contraint 13 000 contrôleurs aériens et 50 000 agents de l'Administration de la sécurité des transports à travailler sans être payés, ce qui aperturbé des dizaines de milliers de vols.

Mardi, M. Duffy a prévenu que si la fermeture du gouvernement fédéral se poursuivait une semaine de plus, cela pourrait conduire à un "chaos massif" et l'obliger à fermer une partie de l'espace aérien national au trafic aérien, une mesure radicale qui pourrait bouleverser l'aviation américaine.

Les compagnies aériennes ont demandé à plusieurs reprises qu'il soit mis fin à la fermeture, en invoquant les risques pour la sécurité aérienne.

Les actions des principales compagnies aériennes, dont United Airlines UAL.O et American Airlines AAL.O , ont baissé d'environ 1 % dans les échanges prolongés.

Un groupe de l'industrie du transport aérien a estimé que plus de 3,2 millions de passagers ont été affectés par des retards ou des annulations de vols en raison de l'augmentation des absences des contrôleurs aériens depuis le début de la fermeture, le 1er octobre. Les compagnies aériennes ont fait part aux législateurs de leurs inquiétudes quant à l'impact de la fermeture sur leurs activités.

Les compagnies aériennes ont déclaré que la fermeture n'avait pas eu d'impact significatif sur leurs activités, mais elles ont averti que les réservations pourraient chuter si la fermeture se prolongeait. Plus de 2 100 vols ont été retardés mercredi.

Mardi, Bryan Bedford, administrateur de la FAA, a déclaré que 20 à 40 % des contrôleurs des 30 plus grands aéroports de l'agence ne se présentaient pas au travail.