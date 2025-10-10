Les États-Unis pourraient licencier les contrôleurs aériens qui ne se présentent pas au travail, alors que les retards se poursuivent

Plus de 3 300 vols retardés jeudi en raison de la fermeture du gouvernement

Un sénateur exhorte les compagnies aériennes à approuver rapidement les remboursements

Le syndicat affirme qu'il existe des procédures pour faire face à l'utilisation abusive des congés de maladie

(Mise à jour des retards de vols dans les paragraphes 4-5) par David Shepardson

Le secrétaire américain aux transports, Sean Duffy, a averti jeudi que le gouvernement pourrait licencier les contrôleurs aériens qui ne se présentent pas au travail de manière répétée pendant la fermeture du gouvernement, alors que les retards de vols ne cessent d'augmenter.

"Si nous avons un petit sous-ensemble de contrôleurs qui ne se présentent pas au travail, et qui posent problème (...) si certains membres de notre personnel ne sont pas aussi dévoués que nous l'exigeons, nous les licencierons", a déclaré Sean Duffy lors de l'émission Varney & Co. de Fox Business. "Je ne peux pas accepter que des gens ne se présentent pas au travail."

L'Administration fédérale de l'aviation a déclaré jeudi qu'elle constatait divers problèmes de personnel pour la quatrième journée consécutive dans des villes comme Indianapolis, Philadelphie, Chicago, Washington, Roanoke et le centre de la Floride.

Selon FlightAware, près de 21 000 vols ont été retardés depuis lundi, dont 6 300 jeudi, des milliers étant liés au ralentissement des vols par la FAA en raison de l'absence de contrôleurs aériens.

United UAL.O et Delta DAL.N ont chacune enregistré environ 500 vols retardés jeudi, soit environ 15 % de leurs vols, tandis qu'American Airlines AAL.O en a enregistré 850, soit environ un quart de ses vols, et Southwest LUV.N 1 300, soit 30 % de ses vols.

Sean Duffy a fait l'éloge des 90 à 95 % de contrôleurs qui se présentent chaque jour malgré le fait qu'ils ne soient pas payés.

"C'est une petite fraction de personnes qui ne viennent pas travailler qui peut créer cette perturbation massive, et c'est ce que vous voyez se propager dans notre ciel aujourd'hui", a ajouté Sean Duffy .

PROCÉDURES EN PLACE

Un porte-parole de la National Air Traffic Controllers Association a répondu à Sean Duffy: "Des processus et des procédures sont en place pour traiter l'utilisation inappropriée des congés de maladie."

Le syndicat a exhorté à plusieurs reprises les contrôleurs à continuer à travailler pendant la fermeture du gouvernement, qui dure depuis neuf jours. La NATCA a indiqué aux travailleurs que "la participation à une action syndicale peut entraîner la révocation du service fédéral" et qu'elle est illégale.

Les États-Unis sont confrontés à une pénurie de contrôleurs aériens depuis plus de dix ans, et nombre d'entre eux ont effectué des heures supplémentaires obligatoires et des semaines de six jours avant même la fermeture du gouvernement. Il manque environ 3 500 contrôleurs aériens à la FAA pour atteindre les niveaux de dotation prévus.

"Historiquement, environ 5 % des retards sont attribués à des problèmes de personnel dans nos tours. Ces deux derniers jours, c'est 53 %", a déclaré Sean Duffy mercredi.

Jeudi, le sénateur démocrate Ed Markey a exhorté les grandes compagnies aériennes à rembourser les consommateurs en cas de besoin, "sans les obliger à franchir des étapes inutiles et difficiles." Les compagnies aériennes ne sont pas tenues de fournir des hôtels, des repas ou de payer d'autres frais liés à des retards imputables à la FAA .

Les problèmes de dotation en personnel pour le contrôle du trafic aérien au cours de cette fermeture du gouvernement sont apparus plus tôt que lors du dernier arrêt majeur du financement du gouvernement en 2019, au cours du premier mandat du président américain Donald Trump , ce qui a conduit à des pénuries inattendues dans les villes à travers le pays.

Au cours de cette fermeture de 35 jours, le nombre d'absences des contrôleurs et des agents de la TSA a augmenté car les travailleurs n'ont pas reçu leur salaire, ce qui a allongé les temps d'attente aux points de contrôle dans certains aéroports. Les autorités ont été contraintes de ralentir le trafic aérien à New York, ce qui a mis la pression sur les législateurs pour qu'ils mettent rapidement fin à l'impasse.

Quelque 13 000 contrôleurs aériens et environ 50 000 agents de l'administration de la sécurité des transports doivent se présenter au travail pendant la fermeture du gouvernement, mais ils ne sont pas payés.