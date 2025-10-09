Les États-Unis ouvrent une enquête sur près de 2,9 millions de véhicules Tesla en raison d'infractions au code de la route

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur l'enquête, pas de commentaire immédiat de Tesla dans les paragraphes 4 à 14) par David Shepardson

L'Administration nationale américaine de la sécurité routière a annoncé jeudi qu'elle ouvrait une enquête sur 2,88 millions de véhicules Tesla équipés de son système de conduite autonome intégrale (Full Self-Driving) en raison d'infractions à la sécurité routière après une série d'accidents.

L'agence de sécurité automobile a déclaré que le système FSD - un système d'assistance qui demande aux conducteurs d'être attentifs et d'intervenir en cas de besoin - a "induit un comportement du véhicule qui a violé les lois sur la sécurité routière".

L'agence a déclaré avoir reçu des rapports faisant état de véhicules Tesla qui ont franchi des feux rouges et roulé à contresens lors d'un changement de voie, alors qu'ils utilisaient le système.

UN RAPPEL POURRAIT SUIVRE SI LA NHTSA CONSTATE DES RISQUES POUR LA SÉCURITÉ

La NHTSA a déclaré avoir six rapports dans lesquels un véhicule Tesla, fonctionnant avec le système FSD activé, "s'est approché d'une intersection avec un feu rouge, a continué à rouler dans l'intersection contre le feu rouge et a ensuite été impliqué dans un accident avec d'autres véhicules à moteur dans l'intersection."

La NHTSA a indiqué que quatre accidents ont fait un ou plusieurs blessés.

Tesla n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

L'enquête - une évaluation préliminaire - est la première étape avant que l'agence ne demande le rappel des véhicules si elle estime qu'ils présentent un risque déraisonnable pour la sécurité.

La NHTSA a déclaré avoir identifié 18 plaintes et un rapport de presse alléguant que des véhicules Tesla, circulant à une intersection avec la fonction FSD activée, "n'ont pas réussi à rester arrêtés pendant la durée d'un feu rouge, n'ont pas réussi à s'arrêter complètement, ou n'ont pas réussi à détecter et à afficher correctement l'état du feu rouge dans l'interface du véhicule."

Certains plaignants ont déclaré que la FSD "ne fournissait pas d'avertissements sur le comportement prévu du système alors que le véhicule s'approchait d'un feu rouge."

Le FSD de Tesla, qui est plus avancé que son système Autopilot, fait l'objet d'une enquête de la NHTSA depuis un an.

En octobre 2024, l'agence a entamé une enquête sur 2,4 millions de véhicules Tesla équipés du FSD après que quatre collisions ont été signalées dans des conditions de visibilité réduite sur la route, telles que l'éblouissement du soleil, le brouillard ou la poussière en suspension dans l'air, y compris un accident mortel en 2023.