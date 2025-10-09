 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 077,20
+0,21%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les États-Unis ouvrent une enquête sur près de 2,9 millions de véhicules Tesla en raison d'infractions au code de la route
information fournie par Reuters 09/10/2025 à 11:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur l'enquête, pas de commentaire immédiat de Tesla dans les paragraphes 4 à 14) par David Shepardson

L'Administration nationale américaine de la sécurité routière a annoncé jeudi qu'elle ouvrait une enquête sur 2,88 millions de véhicules Tesla équipés de son système de conduite autonome intégrale (Full Self-Driving) en raison d'infractions à la sécurité routière après une série d'accidents.

L'agence de sécurité automobile a déclaré que le système FSD - un système d'assistance qui demande aux conducteurs d'être attentifs et d'intervenir en cas de besoin - a "induit un comportement du véhicule qui a violé les lois sur la sécurité routière".

L'agence a déclaré avoir reçu des rapports faisant état de véhicules Tesla qui ont franchi des feux rouges et roulé à contresens lors d'un changement de voie, alors qu'ils utilisaient le système.

UN RAPPEL POURRAIT SUIVRE SI LA NHTSA CONSTATE DES RISQUES POUR LA SÉCURITÉ

La NHTSA a déclaré avoir six rapports dans lesquels un véhicule Tesla, fonctionnant avec le système FSD activé, "s'est approché d'une intersection avec un feu rouge, a continué à rouler dans l'intersection contre le feu rouge et a ensuite été impliqué dans un accident avec d'autres véhicules à moteur dans l'intersection."

La NHTSA a indiqué que quatre accidents ont fait un ou plusieurs blessés.

Tesla n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

L'enquête - une évaluation préliminaire - est la première étape avant que l'agence ne demande le rappel des véhicules si elle estime qu'ils présentent un risque déraisonnable pour la sécurité.

La NHTSA a déclaré avoir identifié 18 plaintes et un rapport de presse alléguant que des véhicules Tesla, circulant à une intersection avec la fonction FSD activée, "n'ont pas réussi à rester arrêtés pendant la durée d'un feu rouge, n'ont pas réussi à s'arrêter complètement, ou n'ont pas réussi à détecter et à afficher correctement l'état du feu rouge dans l'interface du véhicule."

Certains plaignants ont déclaré que la FSD "ne fournissait pas d'avertissements sur le comportement prévu du système alors que le véhicule s'approchait d'un feu rouge."

Le FSD de Tesla, qui est plus avancé que son système Autopilot, fait l'objet d'une enquête de la NHTSA depuis un an.

En octobre 2024, l'agence a entamé une enquête sur 2,4 millions de véhicules Tesla équipés du FSD après que quatre collisions ont été signalées dans des conditions de visibilité réduite sur la route, telles que l'éblouissement du soleil, le brouillard ou la poussière en suspension dans l'air, y compris un accident mortel en 2023.

Véhicules électriques

Valeurs associées

TESLA
438,6900 USD NASDAQ +1,29%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / Thomas SAMSON )
    La Bourse de Paris patiente face à l'instabilité politique
    information fournie par AFP 09.10.2025 11:54 

    La Bourse de Paris restait atone jeudi après avoir ouvert en légère hausse, les investisseurs patientant face à la situation en France, engluée dans une crise politique historique. L'indice vedette de la Bourse de Paris, le CAC 40, s'affichait en léger repli de ... Lire la suite

  • Des secouristes ukrainiens sur le site d'une frappe de drone sur une infrastructure énergétique à Kharkiv, le 7 octobre 2025 ( AFP / SERGEY BOBOK )
    Zelensky accuse la Russie de vouloir "semer le chaos" avec ses frappes sur l'énergie
    information fournie par AFP 09.10.2025 11:49 

    Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé la Russie de vouloir "semer le chaos" en Ukraine en multipliant les frappes sur les infrastructures énergétiques et les chemins de fer du pays. A l'approche de l'hiver, la Russie a ciblé ces dernières semaines ... Lire la suite

  • Veillée publique pour Robert Badinter à Paris
    Veillée publique pour Robert Badinter à Paris
    information fournie par AFP Video 09.10.2025 11:48 

    Plusieurs centaines de personnes se sont recueillies mercredi lors d'une veillée publique organisée au Conseil constitutionnel à Paris en hommage à Robert Badinter, à la veille de son entrée au Panthéon.

  • Le Premier ministre démissionnaire Sébastien Lecornu devant un portrait du président Emmanuel Macron lors d'une interview sur le plateau du JT de 20H00 de France 2, le 8 octobre 2025 à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )
    Près de 7 millions de téléspectateurs pour l'interview de Lecornu sur France 2
    information fournie par AFP 09.10.2025 11:48 

    Près de sept millions de téléspectateurs ont regardé l'interview du Premier ministre démissionnaire, Sébastien Lecornu, mercredi au JT de 20H00 de France 2, qui a largement distancé celui de TF1, selon les chiffres de Médiamétrie publiés jeudi. Très attendue en ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank