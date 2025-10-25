Les États-Unis ouvrent une enquête sur plus de 232 000 véhicules Chrysler en raison d'un problème de tableau de bord

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails du rapport)

L'Administration nationale américaine de la sécurité routière a déclaré samedi avoir ouvert une enquête sur environ 232 209 véhicules Chrysler Jeep Gladiator et Wrangler de l'année modèle 2020 vendus aux États-Unis, en raison de préoccupations concernant un dysfonctionnement du groupe d'instruments (IPC) susceptible d'entraîner une perte d'informations sur le véhicule.

L'autorité de régulation a déclaré avoir reçu 89 plaintes faisant état d'une perte totale ou partielle de l'affichage du groupe d'instruments pendant la conduite.

L'affichage IPC des véhicules comprend le compteur de vitesse, la jauge de carburant, le témoin moteur, le voyant d'avertissement, entre autres, qui sont normalement allumés lorsque le véhicule est en marche, a déclaré la NHTSA.

La perte de la jauge de carburant pendant la conduite peut entraîner une incapacité à déterminer le niveau de carburant et provoquer une perte de puissance, a ajouté l'organisme de réglementation de la sécurité.

Dans un rapport distinct publié samedi, la NHTSA a indiqué que Chrysler, qui appartient à Stellantis STLAM.MI , rappelait 291.664 véhicules Ram ProMaster aux Etats-Unis en raison d'un risque de surchauffe du circuit électrique du ventilateur du radiateur, et qu'un remède était en cours d'élaboration.