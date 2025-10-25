 Aller au contenu principal
Les États-Unis ouvrent une enquête sur plus de 232 000 véhicules Chrysler en raison d'un problème de tableau de bord
information fournie par Reuters 25/10/2025 à 09:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La National Highway Traffic Safety Administration a déclaré samedi qu'elle avait ouvert une enquête sur environ 232 209 véhicules Jeep Gladiator et Wrangler de l'année modèle 2020 de Chrysler vendus aux États-Unis en raison d'un dysfonctionnement du groupe d'instruments (IPC) qui pourrait entraîner une perte d'informations sur le véhicule.

