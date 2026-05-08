Les États-Unis ouvrent une enquête sur les accidents impliquant des véhicules autonomes de la start-up Avride au Texas

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire d'Avride; Uber et Hyundai n'ont pas réagi dans l'immédiat) par David Shepardson

La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a annoncé vendredi l'ouverture d'une enquête sur une série d'accidents impliquant les véhicules autonomes de la start-up Avride, qui ont soulevé des questions quant à leurs performances.

La NHTSA a déclaré que le comportement des véhicules pourrait indiquer un comportement trop affirmé et des capacités insuffisantes, ce qui « pourrait également constituer des infractions au code de la route ». Certains de ces accidents ont entraîné des dégâts matériels et l'un d'entre eux a fait un blessé léger.

La NHTSA a déclaré que les véhicules avaient effectué des changements de voie en percutant d'autres véhicules et n'avaient pas réussi à éviter des véhicules ou des objets sur la route, ce qui a entraîné des accidents.

La NHTSA a noté qu'Avride exploite certains de ses véhicules autonomes sur la plateforme d'Uber UBER.N et propose des services de transport de passagers à Dallas depuis décembre, où bon nombre des incidents se sont produits. La NHTSA a recensé 16 accidents préoccupants.

Avride a déclaré qu’elle se réjouit de « l’opportunité de permettre à l’agence de mieux comprendre nos protocoles de sécurité et notre technologie ». Elle a ajouté que dans tous les cas, « le véhicule était sous la supervision d’un opérateur de sécurité formé à bord. Dans la plupart des cas, le véhicule roulait à faible vitesse et bon nombre des incidents ont été provoqués par les actions d’autres usagers de la route ».

La société a déclaré avoir « mis en œuvre des mesures techniques et opérationnelles ciblées pour donner suite à nos conclusions concernant chaque incident signalé ».

Avride, qui utilise la plateforme Ioniq 5 de Hyundai, a déclaré le mois dernier disposer d'une flotte de 200 véhicules et en ajouter des dizaines chaque mois.

La NHTSA a ouvert plusieurs enquêtes sur les voitures autonomes et les systèmes avancés d'aide à la conduite ces dernières années.

L'agence a indiqué qu'un examen préliminaire des vidéos d'accidents avait révélé des cas où des véhicules changeaient de voie pour se retrouver sur la trajectoire d'autres véhicules, ne ralentissaient pas ou ne s'arrêtaient pas face au trafic devant eux, et heurtaient des objets immobiles bloquant partiellement les voies.

L'enquête évaluera l'ampleur et la gravité des problèmes et risques potentiels pour les passagers et les autres usagers de la route, y compris les facteurs techniques et opérationnels ainsi que les mesures de sécurité.

Uber et Hyundai 005380.KS n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.