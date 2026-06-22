Les États-Unis ouvrent une enquête sur l'accident mortel d'une Tesla qui s'est encastrée dans une maison au Texas

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails, du contexte et des commentaires d'Elon Musk, paragraphes 3 à 9) par David Shepardson

Une agenceaméricaine a annoncé lundi qu'elle enquêtait sur l'accident mortel survenu le 19 juin impliquant une Tesla Model 3 qui aurait utilisé un système avancé d'aide à la conduite lorsqu'elle a percuté une maison à Katy , au Texas, blessant mortellement une femme de 76 ans. Depuis 2016 , l’Administration nationale de la sécurité routière (NHTSA) a ouvert près de 50 enquêtes spéciales sur des accidents impliquant des Tesla, dans lesquels l’utilisation de systèmes avancés d’aide à la conduite tels que l’Autopilot était suspectée, et qui ont fait environdeux douzaines de morts . Par ailleurs, en mars, la NHTSA a intensifié son enquête portant sur 3,2 millions de véhicules Tesla équipés du système d’aide à la conduite « Full Self-Driving », craignant que celui-ci ne parvienne pas à détecter les dangers ou à alerter les conducteurs en cas de mauvaise visibilité. Tesla n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire concernant l’accident mortel survenu au Texas. On ignore quel système le conducteur utilisait.

Le directeur général de Tesla, Elon Musk, a déclaré sur X qu’un article de presse concernant l’enquête “n’avait aucun sens”. “Le FSD roule lentement dans les rues des quartiers, alors qu’il s’agissait ici d’un accident à grande vitesse!” La NHTSA ouvre généralement plus de 100 enquêtes spéciales par an sur des accidents liés aux technologies émergentes et à d’autres problèmes potentiels de sécurité automobile. De telles enquêtes ont déjà contribué à l’élaboration de règles de sécurité concernant les airbags.

Il s’agit de la première enquête SCI ouverte par la NHTSA concernant Tesla depuis juillet 2023, et seulement de la deuxième cette année, après une enquête sur un accident mortel impliquant une Toyota en avril en Louisiane.

En octobre, la NHTSA a lancé une enquête distincte portant sur 2,88 millions de véhicules Tesla équipés du système FSD, suite à plus de 50 signalements d’infractions au code de la route et à une série d’accidents.

En 2023, Tesla a rappelé 2 millions de véhicules — soit la quasi-totalité de ses véhicules électriques circulant aux États-Unis — afin de mieux garantir que les conducteurs restent attentifs lorsqu’ils utilisent son système avancé d’aide à la conduite “Autopilot”.