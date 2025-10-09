 Aller au contenu principal
Les États-Unis ouvrent une enquête sur 2,8 millions de véhicules Tesla en raison d'infractions au code de la route lors de l'utilisation du FSD
information fournie par Reuters 09/10/2025 à 11:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La National Highway Traffic Safety Administration a déclaré jeudi qu'elle ouvrait une enquête sur 2,88 millions de véhicules Tesla équipés de son système Full Self-Driving pour cause d'infractions aux règles de sécurité routière.

L'agence de sécurité automobile a déclaré que le FSD - un système d'assistance qui demande aux conducteurs d'être attentifs et d'intervenir en cas de besoin - a "induit un comportement du véhicule qui a violé les lois sur la sécurité routière".

L'agence a indiqué qu'elle avait reçu des rapports faisant état de véhicules Tesla ayant franchi des feux rouges et roulé à contresens lors d'un changement de voie, alors qu'ils utilisaient le système.

Véhicules électriques

Valeurs associées

TESLA
438,6900 USD NASDAQ +1,29%
