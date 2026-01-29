Les États-Unis ouvrent une enquête après que le véhicule autopiloté de Waymo a heurté un enfant près d'une école, causant des blessures mineures

(Ajoute la réponse de Waymo, le contexte d'autres incidents impliquant des bus scolaires dans les paragraphes 3, 5-8) par David Shepardson

La National Highway Traffic Safety Administration a déclaré jeudi qu'elle **ouvre** une enquête après qu'un véhicule autopiloté de Waymo a heurté un enfant près d'une école élémentaire à Santa Monica, en Californie, la semaine dernière, causant des blessures mineures.

L'agence de sécurité automobile a déclaré que l'enfant a traversé la rue le 23 janvier en courant derrière un SUV **en double file** en direction de l'école et a été frappé par le véhicule autonome Waymo de l'entreprise Alphabet pendant les heures normales de dépose à l'école. L'agence a précisé qu'il y avait d'autres enfants, un brigadier scolaire et plusieurs véhicules garés en double file à proximité.

Waymo a déclaré dans un billet de blog jeudi qu'il coopérerait à l'enquête et a déclaré que l'enfant "est soudainement entré sur la chaussée depuis l'arrière d'un grand SUV, se déplaçant directement dans la trajectoire de notre véhicule", **le** véhicule autonome a immédiatement détecté l'individu dès que l'enfant a commencé à émerger de l'arrière du véhicule arrêté, freinant fortement et réduisant la vitesse d'environ 17 mph à moins de 6 mph avant que le contact n'ait lieu.

La NHTSA ouvre une évaluation préliminaire pour déterminer si le Waymo AV a fait preuve d'une prudence appropriée compte tenu de sa proximité avec l'école élémentaire pendant les heures de dépose, et de la présence de jeunes piétons et d'autres usagers de la route potentiellement vulnérables.

L'agence a déclaré qu'elle prévoyait d'examiner le "comportement prévu du véhicule dans les zones scolaires et les zones voisines, en particulier pendant les heures normales de ramassage et de dépose des élèves, y compris, mais sans s'y limiter, son respect des limites de vitesse affichées" et "enquêtera également sur la réponse de Waymo après l'impact."

Waymo a déclaré qu'un modèle informatique suggérait qu'un conducteur humain pleinement attentif dans cette même situation serait entré en contact avec le piéton à environ 14 mph. Après la collision, l'enfant s'est immédiatement levé, a marché jusqu'au trottoir et Waymo a appelé le 911.

"Le véhicule est resté arrêté, s'est déplacé sur le côté de la route et y est resté jusqu'à ce que les forces de l'ordre l'autorisent à quitter les lieux", a déclaré Waymo.

Le même jour que l'incident, le National Transportation Safety Board a ouvert une enquête sur Waymo après que ses robotaxis ont dépassé illégalement des bus scolaires arrêtés à Austin, au Texas, au moins 19 fois depuis le début de l'année scolaire.

Waymo a rappelé en décembre plus de 3 000 véhicules pour mettre à jour le logiciel qui avait conduit les véhicules à dépasser des bus scolaires arrêtés qui chargeaient ou déchargeaient des élèves, augmentant ainsi le risque d'accident. La NHTSA a ouvert une enquête en octobre sur les véhicules de Waymo à proximité des bus scolaires.

Waymo a déclaré vendredi qu'il n'y avait pas eu de collisions lors des incidents. L'Austin Independent School District a déclaré en novembre que cinq incidents s'étaient produits **en novembre** après les mises à jour logicielles de Waymo pour résoudre le problème. Le système scolaire a demandé à l'entreprise d'interrompre ses opérations autour des écoles aux heures de ramassage et de dépose des élèves jusqu'à ce qu'elle puisse s'assurer que les véhicules n'enfreignent pas la loi. En décembre, le district scolaire a déclaré à Reuters que Waymo avait refusé d'interrompre les opérations autour des écoles.