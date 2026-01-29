 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les États-Unis ouvrent une enquête après que le véhicule autopiloté de Waymo a heurté un enfant près d'une école, causant des blessures mineures
information fournie par Reuters 29/01/2026 à 10:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute la réponse de Waymo, le contexte d'autres incidents impliquant des bus scolaires dans les paragraphes 3, 5-8) par David Shepardson

La National Highway Traffic Safety Administration a déclaré jeudi qu'elle **ouvre** une enquête après qu'un véhicule autopiloté de Waymo a heurté un enfant près d'une école élémentaire à Santa Monica, en Californie, la semaine dernière, causant des blessures mineures.

L'agence de sécurité automobile a déclaré que l'enfant a traversé la rue le 23 janvier en courant derrière un SUV **en double file** en direction de l'école et a été frappé par le véhicule autonome Waymo de l'entreprise Alphabet pendant les heures normales de dépose à l'école. L'agence a précisé qu'il y avait d'autres enfants, un brigadier scolaire et plusieurs véhicules garés en double file à proximité.

Waymo a déclaré dans un billet de blog jeudi qu'il coopérerait à l'enquête et a déclaré que l'enfant "est soudainement entré sur la chaussée depuis l'arrière d'un grand SUV, se déplaçant directement dans la trajectoire de notre véhicule", **le** véhicule autonome a immédiatement détecté l'individu dès que l'enfant a commencé à émerger de l'arrière du véhicule arrêté, freinant fortement et réduisant la vitesse d'environ 17 mph à moins de 6 mph avant que le contact n'ait lieu.

La NHTSA ouvre une évaluation préliminaire pour déterminer si le Waymo AV a fait preuve d'une prudence appropriée compte tenu de sa proximité avec l'école élémentaire pendant les heures de dépose, et de la présence de jeunes piétons et d'autres usagers de la route potentiellement vulnérables.

L'agence a déclaré qu'elle prévoyait d'examiner le "comportement prévu du véhicule dans les zones scolaires et les zones voisines, en particulier pendant les heures normales de ramassage et de dépose des élèves, y compris, mais sans s'y limiter, son respect des limites de vitesse affichées" et "enquêtera également sur la réponse de Waymo après l'impact."

Waymo a déclaré qu'un modèle informatique suggérait qu'un conducteur humain pleinement attentif dans cette même situation serait entré en contact avec le piéton à environ 14 mph. Après la collision, l'enfant s'est immédiatement levé, a marché jusqu'au trottoir et Waymo a appelé le 911.

"Le véhicule est resté arrêté, s'est déplacé sur le côté de la route et y est resté jusqu'à ce que les forces de l'ordre l'autorisent à quitter les lieux", a déclaré Waymo.

Le même jour que l'incident, le National Transportation Safety Board a ouvert une enquête sur Waymo après que ses robotaxis ont dépassé illégalement des bus scolaires arrêtés à Austin, au Texas, au moins 19 fois depuis le début de l'année scolaire.

Waymo a rappelé en décembre plus de 3 000 véhicules pour mettre à jour le logiciel qui avait conduit les véhicules à dépasser des bus scolaires arrêtés qui chargeaient ou déchargeaient des élèves, augmentant ainsi le risque d'accident. La NHTSA a ouvert une enquête en octobre sur les véhicules de Waymo à proximité des bus scolaires.

Waymo a déclaré vendredi qu'il n'y avait pas eu de collisions lors des incidents. L'Austin Independent School District a déclaré en novembre que cinq incidents s'étaient produits **en novembre** après les mises à jour logicielles de Waymo pour résoudre le problème. Le système scolaire a demandé à l'entreprise d'interrompre ses opérations autour des écoles aux heures de ramassage et de dépose des élèves jusqu'à ce qu'elle puisse s'assurer que les véhicules n'enfreignent pas la loi. En décembre, le district scolaire a déclaré à Reuters que Waymo avait refusé d'interrompre les opérations autour des écoles.

Valeurs associées

ALPHABET-A
336,0100 USD NASDAQ +0,44%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Biodiversité en péril : entreprises et finance peuvent-elles inverser la tendance ?
    Biodiversité en péril : entreprises et finance peuvent-elles inverser la tendance ?
    information fournie par Boursorama 29.01.2026 11:39 

    Déforestation, surpêche, recul réglementaire : la biodiversité subit déjà des pressions majeures tandis que certaines politiques freinent la transition. Malgré ce contexte, entreprises et finance poursuivent leurs engagements environnementaux. Le point sur les ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 29.01.2026 11:39 

    Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,07% pour le Dow Jones .DJI , de 0,22% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,3% pour le Nasdaq .IXIC . * MICROSOFT

  • Un tanker au port de Khor Fakkan, aux Emirats arabes unis, le 23 juin 2025 ( AFP / Giuseppe CACACE )
    Iran: le baril de pétrole Brent au-dessus de 70 dollars, une première depuis septembre
    information fournie par AFP 29.01.2026 11:23 

    Le baril de pétrole Brent a franchi jeudi la barre des 70 dollars pour la première fois depuis septembre, porté par les menaces de Donald Trump d'une intervention en Iran, susceptible de perturber la production du pays et l'approvisionnement mondial. "Cette évolution ... Lire la suite

  • Municipales: Philippe "évidemment" candidat sortant au Havre
    Municipales: Philippe "évidemment" candidat sortant au Havre
    information fournie par AFP Video 29.01.2026 11:20 

    "Sans surprise" mais "avec un enthousiasme considérable", le maire du Havre et ancien Premier ministre Édouard Philippe se déclare candidat pour un nouveau mandat dans la cité portuaire, fondation de son identité politique et étape aussi obligée que risquée de ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank