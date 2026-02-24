Les États-Unis ont dirigé les vérifications du taux du yen en janvier et envisagé une intervention conjointe avec le Japon, selon le Nikkei

Les États-Unis ont procédé à des vérifications de taux sans que le Japon le demande, selon le Nikkei

Les États-Unis ont envisagé une intervention conjointe si le Japon le demande, selon le Nikkei

Les États-Unis sont prêts à utiliser leur puissance économique pour stabiliser leurs alliés, selon le Nikkei

Les autorités américaines ont pris l'initiative de procéder à des "contrôles de taux" en janvier pour soutenir le yen et étaient prêtes à mener une intervention conjointe à la demande du Japon, a rapporté mardi le journal Nikkei, citant des sources gouvernementales américaines non identifiées.

Les contrôles de taux effectués par la Réserve fédérale de New York, qui agissait au nom du département du Trésor américain, ont été réalisés sans que le ministère japonais des finances en ait fait la demande, selon le journal.

Interrogée sur ce rapport, la ministre japonaise des finances, Satsuki Katayama, a déclaré à la presse mardi qu'elle avait entretenu un dialogue étroit avec les autorités américaines au cours des quatre mois qui s'étaient écoulés depuis sa prise de fonctions, et que la communication "s'était encore resserrée" récemment.

"Étant donné que les deux parties ont diverses choses à protéger, je pense que nous pouvons dire que nous faisons chacun notre travail correctement", a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse régulière.

Selon le Nikkei, le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a pris l'initiative des vérifications de taux, craignant que l'incertitude politique précédant les élections générales au Japon ne déstabilise le marché japonais et ne se répercute sur les marchés financiers mondiaux.

Les autorités américaines ont effectué les contrôles de taux comme une étape préliminaire à une intervention d'achat de yens, et ont envisagé d'intervenir sur le marché des changes pour soutenir la monnaie si Tokyo le demandait, a indiqué le journal, citant des hauts fonctionnaires proches de Bessent.

Plusieurs hauts fonctionnaires américains ont souligné que le contrôle des taux mené par Bessent était "basé sur le principe selon lequel les États-Unis sont prêts à utiliser leur puissance économique pour stabiliser leurs alliés", selon le journal.

Katayama a refusé de commenter mardi la possibilité d'interventions coordonnées avec les États-Unis, bien qu'elle ait déclaré en janvier qu'elle n'excluait aucune option pour contrer la volatilité excessive des changes, y compris de telles interventions conjointes.

Le département du Trésor américain n'était pas immédiatement disponible pour commenter.

Les hausses du yen se sont produites à trois reprises en janvier, les mouvements les plus marqués ayant suivi les rapports d'une vérification inhabituelle des taux par la Réserve fédérale de New York, lorsque le yen a glissé près de la marque psychologiquement importante de 160, un niveau que les marchés considèrent comme augmentant les chances d'une intervention d'achat de yens.

La semaine dernière, la banque centrale américaine a confirmé qu'elle avait demandé le mois dernier à des courtiers des cotations sur les parités dollar/yen à la demande du Trésor américain, une démarche inhabituelle qui a renforcé la faiblesse persistante du yen et mis les investisseurs en alerte quant à la première intervention conjointe des États-Unis et du Japon sur le marché des changes en 15 ans.

Le yen JPY= a bondi de plus de 1 % pour atteindre son plus haut niveau depuis trois mois, à savoir 152,10 pour un dollar, après la vérification des taux, souvent considérée comme un signe avant-coureur d'une intervention officielle. Il se situait autour de 154,60 en Asie mardi.

Le mois dernier, Bessent avait nié que les États-Unis étaient intervenus sur le marché des changes. Les responsables japonais sont restés muets sur la question de savoir s'ils avaient procédé à des vérifications de taux ou s'ils étaient intervenus sur le marché.

La faiblesse du yen est devenue une source de maux de tête pour les responsables politiques japonais, car elle entraîne une hausse des prix des importations et du coût de la vie en général pour les ménages.