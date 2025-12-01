Les États-Unis ont contrôlé un nombre record de 3,13 millions de passagers aériens ce dimanche

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails et d'éléments de contexte aux paragraphes 3 à 8) par David Shepardson

L'administration américaine de la sécurité des transports a déclaré avoir contrôlé 3,13 millions de passagers aériens dimanche, soit le nombre le plus élevépour une seule journée. Ce record a coïncidé avec le jour de pointe de la saison des voyages de Thanksgiving ets'est produit malgré des problèmes météorologiques dans le Midwest américain. Le record précédent pour une seule journée était le 22 juin, lorsque 3,09 millions de passagers avaient été contrôlés.

L'association professionnelle Airlines for America a déclaré qu'elle s'attendait à ce que les compagnies aériennes américaines transportent 31 millions de passagers

au cours de la période de 11 jours qui s'est achevée lundi.

L'Administration fédérale de l'aviation prévoit plus de 360 000 vols au cours des neuf jours se terminant le 2 décembre, soit le nombre le plus élevé depuis 15 ans.

Avant 2024, la TSA n'avait contrôlé plus de 3 millions de passagers en une seule journée qu'à deux reprises, mais elle a dépassé les 3 millions de voyageurs en huit jours en 2025.

L'administration Biden a augmenté la taille de la TSA, qui compte près de 60 000 employés, en raison de l'augmentation du trafic aérien ces dernières années. La TSA a contrôlé 904 millions de passagers en 2024, ce qui constitue un record et une augmentation de 5 % par rapport à 2023.

De nombreuses compagnies aériennes ont également été confrontées pendant les vacances à un problème concernant les avions Airbus AIR.PA 320. Plusieurs transporteurs aériens américains ont déclaré qu'ils procédaient à une mise à niveau rapide du logiciel ordonnée par Airbus et imposée par les régulateurs mondiaux, après qu'une vulnérabilité aux éruptions solaires soit apparue lors d'un récent incident en vol sur un A320 de JetBlue.

JetBlue a déclaré que le problème l'avait contraint à annuler 20 autres vols lundi, alors qu'il continue à effectuer des travaux sur les avions concernés par la commande.