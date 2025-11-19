Les États-Unis obtiennent 1 000 milliards de dollars d'engagements de dépenses de la part de l'Arabie saoudite, de l'énergie nucléaire aux F-35

L'accueil fastueux du prince héritier Mohammed bin Salman par le président américain Donald Trump à Washington cette semaine, présenté par beaucoup comme une réhabilitation du bilan en matière de droits de l'homme du dirigeant de facto de l'Arabie saoudite, a été suivi par l'augmentation par le royaume de ses investissements américains prévus à 1 000 milliards de dollars.

Cette décision marque une augmentation remarquable par rapport aux 600 milliards de dollars annoncés par le premier exportateur mondial lors de la visite de Donald Trump à Riyad il y a six mois. Mohammed bin Salman doit rencontrer des dirigeants d'entreprises américaines mercredi.

Voici quelques-uns des accords et cadres annoncés par les États-Unis et l'Arabie saoudite cette semaine:

Secteur de l'énergie

Les États-Unis et l'Arabie saoudite ont signé un pacte de coopération nucléaire, jetant les bases d'un partenariat de plusieurs décennies et garantissant que les projets répondent à des normes strictes de non-prolifération et que les entreprises américaines sont des partenaires privilégiés.

L'élaboration d'un tel pacte nucléaire, souhaité depuis longtemps par Mohammed bin Salman, a été difficile car les Saoudiens se sont opposés à une stipulation américaine qui exclurait l'enrichissement de l'uranium ou le retraitement du combustible usé, deux voies potentielles vers la fabrication d'une bombe.

Le secrétaire américain à l'énergie, Chris Wright, a déclaré mercredi que l'accord nucléaire n'autorisait pas l'enrichissement .

Par ailleurs, Saudi Aramco a déclaré avoir signé 17 protocoles d'accord et accords avec de grandes entreprises américaines, pour une valeur potentielle de plus de 30 milliards de dollars .

Minéraux essentiels

Washington et Riyad ont signé un accord-cadre sur les minéraux, élargissant leur collaboration pour diversifier les chaînes d'approvisionnement et renforcer la résilience des États-Unis, en s'appuyant sur des accords similaires que Donald Trump a conclus avec d'autres alliés.

Les minéraux critiques sont devenus un pilier essentiel des négociations géopolitiques après que la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine a mis en évidence la dépendance manifeste des chaînes d'approvisionnement du monde entier à l'égard du pays asiatique.

Séparément, MP Materials MP.N a déclaré mercredi qu'il construirait une raffinerie de terres rares en Arabie saoudite avec le ministère américain de la Défense et la société minière publique saoudienne Maaden afin d'étendre le traitement des minéraux critiques au Moyen-Orient.

Intelligence artificielle

Les États-Unis et l'Arabie saoudite ont signé un protocole d'accord sur l'intelligence artificielle , permettant à Riyad d'accéder à l'avance américaine dans la technologie qui est devenue essentielle pour les gains des marchés boursiers mondiaux.

La société Nvidia NVDA.O a annoncé mercredi qu'elle travaillait avec l'Arabie saoudite à la construction de superordinateurs.

Accord de défense stratégique

Donald Trump et Mohammed bin Salman ont signé un accord de défense stratégique, renforçant un partenariat de 80 ans, facilitant les opérations des entreprises de défense américaines en Arabie saoudite, garantissant des fonds de partage des charges et affirmant la dépendance de Riyad à l'égard de Washington en tant qu'allié stratégique clé .

L'accord semble ne pas être à la hauteur du traité de type Otan ratifié par le Congrès que l'Arabie saoudite souhaitait initialement.

Chasseurs F-35 et chars d'assaut américains

La Maison Blanche a annoncé que Donald Trump avait approuvé les futures livraisons d'avions de combat F-35 et que les Saoudiens avaient accepté d'acheter 300 chars d'assaut américains.

La vente d'avions de combat furtifs au royaume, qui a demandé à acheter 48 de ces appareils de pointe, marquerait la première vente par les États-Unis de ces avions à Riyad, ce qui constitue un changement de politique important. Jusqu'à présent, Israël était le seul pays du Moyen-Orient à posséder le F-35.

Commerce et marchés des capitaux

Washington et Riyad ont fait progresser les opportunités d'investissement visant à accroître les exportations américaines et à abaisser les barrières commerciales, ce qui se traduit par des gains directs pour les fabricants américains sur les marchés mondiaux.

Le Trésor américain et le ministère des finances saoudien ont signé des accords pour stimuler la collaboration sur la technologie, les normes et les réglementations des marchés des capitaux , tout en renforçant les liens dans les institutions financières internationales.

Source: fiche d'information de la Maison Blanche, communiqués de presse des entreprises