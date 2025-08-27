 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les États-Unis n'envisagent pas de prendre une participation dans Nvidia - Bessent
information fournie par Reuters 27/08/2025 à 14:43

Une prise de participation de l'administration américaine dans le fabricant de puces Nvidia NVDA.O "n'est pas à l'ordre du jour", a déclaré mercredi le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent.

"Je ne pense pas que Nvidia ait besoin d'un soutien financier, donc cela ne semble pas à l'ordre du jour pour le moment", a-t-il déclaré lors d'une interview accordée à l'émission "Mornings with Maria" de Fox Business.

Scott Bessent a également évoqué la possibilité que l'administration américaine prenne des participations dans d'autres secteurs.

"Pourrait-il y avoir d'autres industries que nous sommes en train de remodeler, comme la construction navale ? Bien sûr, il pourrait y avoir des choses comme ça", a-t-il dit.

Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi que l'Etat américain allait prendre une participation de 10% au capital d'Intel INTC.O et que d'autres investissements de ce type étaient possibles.

(Rédigé par Katharine Jackson ; version française Diana Mandia, édité par Kate Entringer)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

