Les États-Unis mettent un terme à 24 projets d'énergie propre, notamment à Baytown, chez Exxon

Les États-Unis ont supprimé les subventions accordées à 24 projets d'énergie verte, y compris à un complexe de raffinerie d'Exxon au Texas, sous l'administration de l'ancien président Joe Biden, pour un montant total de plus de 3,7 milliards de dollars, a déclaré vendredi le ministère de l'Énergie. L'administration du président Donald Trump a déclaré qu'elle évaluait les récompenses et les prêts financés par des fonds publics accordés à des projets de technologies émergentes sous l'administration Joe Biden. Cela se produit alors que l'administration Trump cherche à maximiser une production de pétrole et de gaz déjà record tout en démantelant des pans entiers des politiques de Joe Biden en matière de climat et d'énergie propre. Les subventions de l'Office of Clean Energy Demonstration que le ministère a supprimées comprennent près de 332 millions de dollars pour un projet dans le complexe de raffinerie d'Exxon Mobil XOM.N à Baytown, au Texas, 500 millions de dollars pour Heidelberg Materials, US en Louisiane, et 375 millions de dollars pour Eastman Chemical Company EMN.N à Longview, au Texas. Le projet de Baytown visait à réduire les émissions de carbone en permettant l'utilisation de l'hydrogène au lieu du gaz naturel pour la production d'éthylène, une matière première utilisée dans la production de textiles et de résines plastiques. Le ministère a indiqué que près de 70 % des contrats avaient été signés entre le 5 novembre 2024, jour de l'élection, et le 20 janvier, dernier jour du mandat de Joe Biden. Les entreprises n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Les projets de captage du carbone visent à freiner le changement climatique en extrayant le dioxyde de carbone, un gaz à effet de serre, directement de l'air ou des flux de pollution d'installations telles que les raffineries et les usines qui brûlent du charbon, et en fabriquant de l'éthanol pour le stocker sous terre. Le gaz est parfois injecté dans des gisements de pétrole vieillissants pour en extraire le brut restant. Une liste consultée par Reuters en avril de projets d'énergie propre qui pourraient être supprimés par l'administration Trump comprenait environ deux douzaines de projets financés par l'OCED. Quatre d'entre eux étaient des projets pilotes de capture du carbone qui ont reçu un total de 309 millions de dollars l'année dernière, et trois projets de démonstration à un stade ultérieur en Californie, au Texas et dans le Dakota du Nord qui ont reçu 890 millions de dollars pour des technologies intégrées de capture, de transport et de stockage du carbone.

