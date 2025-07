Les États-Unis mettent fin à l'enquête sur les collisions et les comportements inattendus de Waymo en matière de conduite autonome

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du commentaire de Waymo, plus de détails dans les paragraphes 4 à 9) par David Shepardson

La National Highway Traffic Safety Administration a déclaré vendredi qu'elle avait clos une enquête de 14 mois sur une série de collisions mineures et de comportements inattendus de la part des véhicules autopilotés Waymo d'Alphabet GOOGL.O sans prendre d'autres mesures.

En mai 2024, le régulateur américain de la sécurité automobile a ouvert une enquête après 22 rapports sur des véhicules autopilotés Waymo présentant un comportement de conduite potentiellement contraire aux lois sur la sécurité routière, ou démontrant d'autres "comportements inattendus", dont 17 collisions.

La NHTSA a cité deux rappels émis par Waymo et l'analyse par l'agence des données disponibles pour clore l'enquête, y compris un rappel en 2024 pour remédier à une collision avec un poteau électrique.

L'agence a également cité le rappel par Waymo, en mai, de plus de 1 200 véhicules qui ont mis à jour le logiciel pour améliorer la détection et l'évitement des barrières routières, telles que les chaînes tendues en travers de la voie de circulation, les barrières et autres barrières routières de type portail.

"Chez Waymo, nous nous engageons à donner la priorité à la sécurité et nous sommes heureux que la NHTSA ait conclu son enquête et classé notre affaire", a déclaré un porte-parole vendredi.

L'enquête de la NHTSA portait sur des violations potentielles du code de la route par les véhicules de Waymo et sur des réponses inattendues aux dispositifs de contrôle de la circulation et aux problèmes lors de l'entrée dans les zones de construction.

L'agence a déclaré l'année dernière que plusieurs incidents "impliquaient des collisions avec des objets clairement visibles qu'un conducteur compétent serait censé éviter."

Waymo a plus de 1 500 véhicules sur la route à travers San Francisco, Los Angeles, Phoenix et Austin, au Texas, et effectue plus de 250 000 trajets payants entièrement autonomes par semaine. Il espère ajouter des services à New York, Miami et Washington, D.C. et a lancé un service avec Uber UBER.N le mois dernier à Atlanta.

Les entreprises de véhicules à conduite autonome, dont Waymo et General Motors GM.N , ont fait l'objet d'une surveillance réglementaire accrue à la suite d'un incident survenu en 2023, au cours duquel un piéton a été gravement blessé par un véhicule Cruise. GM a coupé le financement de Cruise et l'a intégré dans ses opérations plus larges.